Boxeo y fenómeno de multitudes: Párense de Manos copó el Ducó y arrasó en streaming

Como ya es costumbre, las fechas cercanas a fin de año volvieron a tener su cita con Párense de Manos , el evento organizado por el programa Paren la Mano que combina boxeo , espectáculo y cultura digital. Inspirado en La Velada del Año española pero con un ADN nacional.

La tercera edición se realizó este sábado en el estadio de Huracán , Tomás Adolfo Ducó, y confirmó su crecimiento exponencial: tribunas colmadas, cifras récord en streaming y una audiencia que volvió a romper todos los registros previos.

La propuesta reunió 11 peleas que ofrecieron un abanico tan diverso como atractivo. Hubo cruces cargados de historia, como el combate entre Agustín Monzón y Franco Bonavena , nietos de dos leyendas del boxeo argentino; revanchas mediáticas como la de Mica Viciconte y Flor Vigna , que volvió a encender viejas rivalidades; y hasta la llamada “pelea política” entre Manu Jove y Mariano Pérez . Uno de los platos fuertes de la noche fue la presencia del campeón del mundo Sergio Maravilla Martínez , que se midió con Laureano Staropoli , expeleador de MMA y UFC.

La acción comenzó temprano, con el combate entre Monzón y Bonavena, que se definió por decisión arbitral y abrió la jornada ante un Ducó que fue poblando sus tribunas de manera progresiva. Con el correr de las horas, el estadio de Huracán terminó mostrando un marco imponente: alrededor de 32 mil personas acompañaron en vivo un evento que ya trascendió el nicho del streaming y se instaló como un espectáculo masivo.

La lucha de los nietos de dos leyendas abrieron la tarde en el Ducó.

Otra de las grandes novedades de esta edición fue su salto a la televisión abierta. Además de la transmisión vía streaming en el canal de Lucas Rodríguez, integrante de Paren la Mano, el evento también llegó a Telefe, que cubrió desde la alfombra roja hasta la pelea entre Viciconte y Vigna, donde esta última fue quién se quedó con el cinturón.

Párense de Manos (6) Una de las peleas de la tarde fue la de Vigna y Viciconte, reviviendo viejas rivalidades. Prensa Párense de Manos

Mientras el Ducó se colmaba, las cifras digitales también crecían. La transmisión superó los 766 mil espectadores en simultáneo, marcando un nuevo récord para el evento y confirmando que Párense de Manos dejó de ser solo una propuesta alternativa para convertirse en un fenómeno que cruza boxeo, streaming y entretenimiento, con una convocatoria que no deja de crecer edición tras edición.

El repaso de los ganadores

La primera pelea fu justamente un homenaje al boxeo nacional. Agustín Monzón y Franco Bonavena, nietos de las leyendas Carlos Monzón y Ringo Bonavena, se subieron al ring en un cruce que abrió la tarde en el Ducó. Finalmente, Franco Bonavena se quedó con el triunfo por decisión unánime del jurado. Luego, con una línea similar en cuanto a rivalidades, se enfrentaron Flor Vigna y Mica Viciconte, que arrastran antecedentes desde su paso por el programa Combate. Allí, por decisión del jurado, la pelea quedó en manos de Flor Vigna.

Luego se dio una disputa que contaba con un trasfondo más profundo que el boxeo, con dos periodistas políticos: Mariano Pérez y Manuel Jove. El ganador fue Jove, que se impuso por knockout técnico en el tercer round. Minutos después, la segunda pelea femenina fue la primera de carácter internacional: con la influencer entrerriana Daiana Rigoni derrotando a la española Esperanza Borrás (Espe).

Párense de Manos La "pelea política" fue para Manu Jove, actual periodista de TN y Blender. Prensa Párense de Manos

El recorrido internacional continuó con el cruce entre el youtuber argentino Gabino Silva y el excéntrico personaje estadounidense Willy Banks. El triunfo quedó del creador de contenido argentino del peleador nacional, que se impuso por knockout técnico. Más tarde, llegó la última pelea femenina de la noche, en la que la influencer Carito Muller venció por decisión unánime del jurado a la ex Gran Hermano Coty Romero.

Párense de Manos (7) Una de las luchas más entretenidas fue la de Grego Rossello contra el streamer Goncho, quién ganó por KO técnico. Prensa Párense de Manos

Cerca de las 22, se enfrentaron el streamer argentino Manuel Merlo (Mernuel) y Cosmic Kid, quien se quedó con la victoria por puntos. Luego, uno de los knockouts más rápidos de la jornada lo protagonizó Goncho Banzas, que venció a Grego Rossello en el primer round.

Después llegaron los platos fuertes de la noche, entre el youtuber español Jaume Cremades Gradoli (Perxitaa) y el streamer Mathías Vasile (Coker), con triunfo del argentino por knockout técnico.

Párense de Manos (4) Una de las estelares fue también la primera sin cascos, entre Maravilla Martínez y Pepi Staropoli. Prensa Párense de Manos

Y finalmente se dieron los combates estelares, con la presencia del excampeón mundial Sergio Maravilla Martínez, que se enfrentó a Laureano Pepi Staropoli, aportando dandole un toque de profesionalismo, siendo la primera que se realizó sin cascos. Luego llegó el combate principal de la noche, donde Gero Arias venció a Tomás Mazza y se quedó con el cinturón.