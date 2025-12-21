El conductor de El Trece disfrutó de la velada de boxeo luego de finalizar su temporada en El Trece con Otro Día Perdido.

Párense de Manos volvió con un evento de gran nivel y en el ring se vivieron peleas espectaculares como la de Florencia Vigna y Micaela Viciconte; además, Maravilla Martínez volvió a subirse y emocionó a los presentes. Pero quien de verdad se llevó una llamativa ovación fue Mario Pergolini.

El conductor de El Trece que la rompió en este 2025 con Otro Día Perdido y, tras finalizar el ciclo que continuará el año que viene, decidió asistir al evento. El reconocido periodista llegó temprano para disfrutar de una hermosa tarde/noche y se sacó fotos con las personas que llegaron hasta el estadio.

Mario Pergolini llamó la atención con su look en Párense de Manos Mario Pergolini estuvo presente en Párense de Manos y sorprendió con su look Pero esto no fue todo, ya que en un momento de la transmisión apareció en primer plano y en las diferentes pantallas que estaban distribuidas en el estadio de Huracán ovacionando a Mernuel, conocido streamer que lamentablemente no pudo obtener la victoria en su pelea en Párense de Manos