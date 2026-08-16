"Enemigo público": Enzo Fernández sumó minutos en Chelsea y la prensa inglesa lo liquidó

Enzo Fernández volvió a vestir la camiseta del Chelsea después de varias semanas marcadas por los rumores sobre su futuro y el interés del Manchester City. El mediocampista argentino ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Real Sociedad , pero su regreso a Stamford Bridge estuvo lejos de pasar inadvertido.

El futbolista recibió una reacción dividida de los hinchas. Mientras un sector lo recibió con aplausos y cantó su nombre, desde otra parte del estadio surgieron abucheos. La escena se produjo después de que venciera el plazo que Chelsea había establecido para recibir una oferta por el argentino.

Aunque el encuentro terminó con triunfo del equipo dirigido por Xabi Alonso por 3-1, la atención en torno a Fernández no se concentró únicamente en lo ocurrido dentro del campo de juego. La prensa inglesa volvió a poner el foco sobre el argentino y lo hizo con especial dureza por todo lo sucedido alrededor de su futuro.

Fernández había quedado vinculado durante el mercado de pases con el Manchester City , que mostró interés en incorporarlo. Chelsea había fijado una fecha límite para que cualquier club interesado presentara una propuesta por el mediocampista, con una valoración de 120 millones de libras. El plazo venció sin que Manchester City presentara una oferta y Chelsea pasó a considerar que el argentino continuará en el plantel durante la temporada 2026/27. El club londinense también dejó sin efecto las condiciones que había planteado previamente a posibles interesados.

En ese contexto se produjo el regreso de Fernández a Stamford Bridge. El argentino había disfrutado de unos días de vacaciones junto a su familia después de la participación en el Mundial y luego se reincorporó a los entrenamientos. Junto a Valentín Barco, comenzó a trabajar bajo las órdenes de Xabi Alonso para preparar el nuevo curso.

El amistoso ante Real Sociedad significó sus primeros minutos de pretemporada con el nuevo entrenador. Fernández ingresó a los 17 minutos del segundo tiempo por Reece James y recibió además la cinta de capitán. El resultado fue favorable para Chelsea, que se impuso 3-1 con goles de João Pedro y Morgan Rogers.

Enzo Fernández y un recibimiento bastante particular en su regreso a las canchas con el Chelsea. Foto: CFC Pics

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a la situación del argentino. El interés de Manchester City, la posibilidad de una salida que finalmente no se concretó y la reacción de los hinchas convirtieron a Fernández en uno de los principales focos de atención de la jornada.

La prensa inglesa también se hizo eco de ese contexto y puso el acento en el conflicto que rodeó al jugador durante el mercado de pases. El interés de otros clubes no solo generó especulaciones sobre su futuro, sino que también provocó una reacción negativa en parte de la afición del Chelsea.

Las duras tapas de la prensa inglesa contra Enzo Fernández

El regreso del argentino ocupó espacio en los diarios británicos, que reflejaron la tensión generada durante el mercado de pases y la reacción que tuvo una parte de los hinchas en Stamford Bridge. El foco estuvo puesto más en la situación extrafutbolística que en los minutos que disputó frente a Real Sociedad.

El episodio llega después de un verano especialmente intenso para Fernández. Primero apareció el interés del Real Madrid, que luego fue descartado públicamente, y posteriormente tomó fuerza la posibilidad de una transferencia al Manchester City. Finalmente, ninguna de esas opciones se concretó y el argentino deberá afrontar la temporada como jugador del Chelsea.

La prensa inglesa apuntó contra Enzo Fernández.

La prensa inglesa apuntó contra Enzo Fernández.

La prensa inglesa apuntó contra Enzo Fernández

La prensa inglesa apuntó contra Enzo Fernández.

La prensa inglesa, mientras tanto, volvió a colocar su nombre en el centro de la escena. Para Fernández, el desafío ahora será dejar atrás la incertidumbre del mercado y concentrarse en recuperar su lugar en el equipo.