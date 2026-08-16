El palito de Rodrigo Auzmendi al arbitrajte tras el necesario triunfo de San Lorenzo ante Unión

Rodrigo Auzmendi marcó el 1-0 ante Unión y, tras el partido, cuestionó una decisión de Leandro Rey Hilfer con un contundente mensaje en redes.

Rodrigo Auzmendi volvió a aparecer en el momento que más lo necesitaba San Lorenzo. El delantero marcó el gol del triunfo ante Unión y le permitió al Ciclón recuperarse en el Torneo Clausura después de dos derrotas consecutivas, entre ellas la sufrida en el clásico frente a Huracán.

El atacante aprovechó un flojo despeje de Ludueña y, con una precisa volea, mandó la pelota contra el primer palo de Mansilla para establecer el 1-0 definitivo. Después de convertir, Auzmendi tuvo un gesto de disculpas hacia los hinchas de San Lorenzo, en una muestra de que era consciente de que su producción goleadora venía siendo una cuenta pendiente.

Sin embargo, el festejo no fue la única situación que dejó al delantero en el centro de la escena. Antes del entretiempo, Leandro Rey Hilfer decidió amonestarlo y la tarjeta amarilla generó el enojo del futbolista del Ciclón, que consideró que existió una diferencia de criterio durante el partido.

El palito de Auzmendi al arbitrajte tras el necesario triunfo de San Lorenzo "Amarilla a mi"

"Contra todos siempre".



La queja de Auzmendi tras el arbitraje de Rey Hilfer. #SanLorenzo pic.twitter.com/0t7CmZmC82 — Gonzalo Orellano (@Gonzaaorellano) August 15, 2026 Una vez finalizado el encuentro, Auzmendi utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje al árbitro. “Amarilla a mí. Contra todos siempre”, escribió el delantero, acompañado por un fragmento del partido como argumento para cuestionar la decisión de Rey Hilfer.