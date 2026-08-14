Laurita Fernández mostró el look de verano perfecto para turistear: ¡mirá!

Laurita Fernández deslumbró en Italia con un outfit veraniego perfecto para estar fresca y cómoda para recorrer los pueblos más pintorescos.

Durante sus vacaciones en Cinque Terre, Italia, Laurita Fernández compartió un carrusel de fotos que fue como una bitácora de su viaje.

Entre los looks que eligió para recorrer las calles de la costa italiana, uno se destacó especialmente por su combinación de color y estampado, puesto que llevó un top amarillo cuadrillé, un clásico que temporada tras temporada vuelve a los looks de verano.

La prenda tenía una textura fruncida que se adaptaba a su cuerpo y contaba con volados en los hombros y el ruedo, que le dieron una impronta romántica y muy femenina al estilismo.

Mientras, en la parte de abajo, optó por llevar un short blanco que funcionó como contrapunto, manteniendo la frescura y procurando también la comodidad para poder recorrer a gusto, siendo este también el motivo de por qué eligió unas zapatillas blancas chunky como calzado.

Por último y como accesorios, llevó dos opciones, siendo estos un sombrero en tono arena y un pañuelo rosa con estampado de limones.