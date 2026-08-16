Valentina Zenere se mostró con su look más osado y rompió Instagram

Tras su regreso al rubio, Valentina Zenere cautivó a sus seguidores con un llamativo look de producción fotográfica que dejó poco a la imaginación.

Valentina Zenere sorprendió con su look para una sesión de fotos realizada en la cocina de una casa en remodelación. Allí, la actriz lució un suéter azul maya con una bombacha negra, sin falda ni pantalón, y botas altas de cuero negro con caña alta, hebillas con tachas, taco aguja y terminación en punta.

La actriz, que hace unas semanas volvió al rubio después de dos años de pelo negro, posó para las imágenes debido a las grabaciones de un proyecto laboral. Compartió las fotos en su perfil de Instagram con la frase "En realidad soy la última", en referencia a una imagen en la que aparece con una sonrisa de oreja a oreja en el backstage de la producción.

El look se completó con el pelo recogido en un rodete con raya al costado y mechones sueltos, luciendo también un maquillaje con sombra gris, delineado cat eye, rubor, contorno y labial nude definido con delineador de labios.