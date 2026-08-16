Los afiches que explican cómo cambió una cultura

Más de 100 afiches recorren siete décadas de diseño gráfico de un país destruido en 1945. Desde la reconstrucción de la posguerra hasta cultura de hoy.

La tipografía, la fotografía y el color revelan cómo Japón transformó sus formas de comunicar.

Más de 100 afiches japoneses recorren décadas de cambios sociales y culturales a través del diseño.

En Copenhague, Dinamarca, una exposición reunió más de 100 afiches de Japón realizados desde la década de 1950 hasta la actualidad. El cartel, diseño, tipografía, fotografía e ilustración permiten reconstruir transformaciones de la cultura y sociedad. La muestra demuestra que un afiche puede ser mucho más que publicidad porque registra cómo una sociedad imagina, comunica y representa su tiempo.

Afiches, fotografías e ilustraciones permiten seguir la evolución de una cultura a través de sus imágenes. designmuseum.dk/ Más de 100 afiches Japan Modern Poster fue presentada como la mayor exposición dedicada al diseño gráfico japonés en el Museo del Diseño de Dinamarca. Reúne más de 100 afiches del Japón, desde los años 50 hasta la actualidad.

Desde los años 50 hasta hoy, los afiches muestran cómo cambiaron las ideas, los gustos y las formas de comunicar. designmuseum.dk/ El diseño también registra épocas Los afiches muestran cambios en tipografías, fotografía, ilustración y lenguaje visual. La exposición permite seguir el optimismo de la posguerra, la modernización acelerada y la posterior transformación de la cultura visual japonesa.

La exposición demuestra que un afiche puede contar la historia de una sociedad sin necesidad de palabras. Los afiches no solo anuncian: también muestran qué mira, qué piensa y cómo se expresa una sociedad. instagram.com/amanda_m_nielsen/ Un cartel o afiche puede revelar tanto sobre una época como una fotografía.

Un archivo posible de hacerlo en Argentina Tanto Mendoza como cualquier ciudad argentina podría reunir afiches de festivales, conciertos, campañas culturales y de salud, cine, teatro y hasta eventos deportivos. Porque hay un "plus social" en cada afiche que puede ser algo que haya sucedido en una determinada época, como también un valor agregado que también informa y es la tipografía y el diseño gráfico.