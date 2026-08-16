Los afiches que explican cómo cambió una cultura
Más de 100 afiches recorren siete décadas de diseño gráfico de un país destruido en 1945. Desde la reconstrucción de la posguerra hasta cultura de hoy.
En Copenhague, Dinamarca, una exposición reunió más de 100 afiches de Japón realizados desde la década de 1950 hasta la actualidad. El cartel, diseño, tipografía, fotografía e ilustración permiten reconstruir transformaciones de la cultura y sociedad. La muestra demuestra que un afiche puede ser mucho más que publicidad porque registra cómo una sociedad imagina, comunica y representa su tiempo.
Más de 100 afiches
Japan Modern Poster fue presentada como la mayor exposición dedicada al diseño gráfico japonés en el Museo del Diseño de Dinamarca. Reúne más de 100 afiches del Japón, desde los años 50 hasta la actualidad.
El diseño también registra épocas
Los afiches muestran cambios en tipografías, fotografía, ilustración y lenguaje visual. La exposición permite seguir el optimismo de la posguerra, la modernización acelerada y la posterior transformación de la cultura visual japonesa.
Un cartel o afiche puede revelar tanto sobre una época como una fotografía.
Un archivo posible de hacerlo en Argentina
Tanto Mendoza como cualquier ciudad argentina podría reunir afiches de festivales, conciertos, campañas culturales y de salud, cine, teatro y hasta eventos deportivos. Porque hay un "plus social" en cada afiche que puede ser algo que haya sucedido en una determinada época, como también un valor agregado que también informa y es la tipografía y el diseño gráfico.
Una muestra permitiría reconstruir mucho más que el gusto visual de cada provincia y del país durante varias décadas, sino que además permitiría reconstruir la propia historia no desde los archivos de las noticias, sino que desde el diseño gráfico .
FUENTE: Designmuseum Danmark / Japan in CPH