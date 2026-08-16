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Los afiches que explican cómo cambió una cultura

Más de 100 afiches recorren siete décadas de diseño gráfico de un país destruido en 1945. Desde la reconstrucción de la posguerra hasta cultura de hoy.

Mario Simonovich

Más de 100 afiches japoneses recorren décadas de cambios sociales y culturales a través del diseño.

Más de 100 afiches japoneses recorren décadas de cambios sociales y culturales a través del diseño.

instagram.com/amanda_m_nielsen/
La tipografía, la fotografía y el color revelan cómo Japón transformó sus formas de comunicar.

La tipografía, la fotografía y el color revelan cómo Japón transformó sus formas de comunicar.

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En Copenhague, Dinamarca, una exposición reunió más de 100 afiches de Japón realizados desde la década de 1950 hasta la actualidad. El cartel, diseño, tipografía, fotografía e ilustración permiten reconstruir transformaciones de la cultura y sociedad. La muestra demuestra que un afiche puede ser mucho más que publicidad porque registra cómo una sociedad imagina, comunica y representa su tiempo.

Afiches, fotografías e ilustraciones permiten seguir la evolución de una cultura a través de sus imágenes.

Afiches, fotografías e ilustraciones permiten seguir la evolución de una cultura a través de sus imágenes.

Más de 100 afiches

Japan Modern Poster fue presentada como la mayor exposición dedicada al diseño gráfico japonés en el Museo del Diseño de Dinamarca. Reúne más de 100 afiches del Japón, desde los años 50 hasta la actualidad.

Desde los años 50 hasta hoy, los afiches muestran cómo cambiaron las ideas, los gustos y las formas de comunicar.

Desde los años 50 hasta hoy, los afiches muestran cómo cambiaron las ideas, los gustos y las formas de comunicar.

El diseño también registra épocas

Los afiches muestran cambios en tipografías, fotografía, ilustración y lenguaje visual. La exposición permite seguir el optimismo de la posguerra, la modernización acelerada y la posterior transformación de la cultura visual japonesa.

La exposición demuestra que un afiche puede contar la historia de una sociedad sin necesidad de palabras. Los afiches no solo anuncian: también muestran qué mira, qué piensa y cómo se expresa una sociedad.

La exposición demuestra que un afiche puede contar la historia de una sociedad sin necesidad de palabras. Los afiches no solo anuncian: también muestran qué mira, qué piensa y cómo se expresa una sociedad.

Un cartel o afiche puede revelar tanto sobre una época como una fotografía.

Un archivo posible de hacerlo en Argentina

Tanto Mendoza como cualquier ciudad argentina podría reunir afiches de festivales, conciertos, campañas culturales y de salud, cine, teatro y hasta eventos deportivos. Porque hay un "plus social" en cada afiche que puede ser algo que haya sucedido en una determinada época, como también un valor agregado que también informa y es la tipografía y el diseño gráfico.

Afiches de la Fiesta Nacional de la Vendimia de los años 1965, 1970, 1978, 1987, 1998, 2010 y 2023.

Afiches de la Fiesta Nacional de la Vendimia de los años 1965, 1970, 1978, 1987, 1998, 2010 y 2023.

Una muestra permitiría reconstruir mucho más que el gusto visual de cada provincia y del país durante varias décadas, sino que además permitiría reconstruir la propia historia no desde los archivos de las noticias, sino que desde el diseño gráfico .

FUENTE: Designmuseum Danmark / Japan in CPH

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