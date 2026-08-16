Jenna Ortega preocupa por su delgadez extrema: descubrí qué dijo

La actriz Jenna Ortega preocupa a sus seguidores por su extrema delgadez en una reciente sesión de fotos, reviviendo el debate sobre la presión estética.

Jenna Ortega protagonizó una sesión de fotos para la revista Esquire, en el que el impacto de las imágenes trascendió lo estético y generó un intenso debate por su extrema delgadez.

La actriz, que se convirtió en un ícono de la moda gracias a su papel en Merlina, lució vestuarios en blanco y negro que incluían piezas de Dior y Givenchy, pero fue su aspecto físico el que se robó la atención, en pleno auge de los medicamentos para adelgazar y el regreso del talle 0.

Los looks incluyeron un vestido bicolor de Dior con escote strapless, moño y falda de volados; un vestido negro translúcido de Givenchy con escote en V y mangas cavadas, adornado con bordados y lentejuelas; una capa corta con hombros estructurados y flecos, combinada con un minishort de cuero y una boa de piel; y un minivestido encorsetado con caderas estructuradas y estampado floral. Pero, más allá de las prendas, la sesión se viralizó por el notorio cambio físico de la actriz, con su vestido lencero nude dejando en evidencia la delgadez en el escote, clavícula y brazos.

Las especulaciones sobre un posible trastorno alimentario se intensificaron cuando se difundieron sus declaraciones en la entrevista, donde confesó que años atrás pasaba horas sin comer ni beber en los sets de grabación. "Ni siquiera pedía un sorbo de agua. Podía pasarme todo el día sin comer, ni beber, ni nada, porque deseaba con todas mis fuerzas no estorbar a nadie", admitió, encendiendo el debate sobre la presión estética en la industria.