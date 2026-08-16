Día del Niño en Argentina: historia, cambio de fecha y feriado largo
Este domingo 16 de agosto se celebra el Día del Niño en Argentina, una fecha que este año conforma un finde largo junto al feriado del 17.
Este domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, una fecha que este año tiene un condimento extra, puesto que coincide con el feriado nacional del lunes 17 de agosto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín por lo que, de esta manera, se forma un fin de semana largo.
La celebración se realiza el tercer domingo de agosto desde 2025, cuando la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsó el cambio oficial a través del Decreto 562/2025. Así, la fecha pasó del segundo al tercer domingo del mes, una modificación que se mantiene este año y que busca organizar mejor una jornada dedicada a homenajear a los niños.
La historia detrás del Día del Niño
El origen del Día del Niño en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a los países miembros destinar una jornada especial a promover los derechos de la infancia a través de actividades sociales, educativas y culturales. A partir de esa sugerencia, la CAIJ impulsó la creación de una fecha propia en el país que, además, fuera comercialmente favorable para el sector juguetero.
Con los años, la celebración se fue asociando fuertemente al encuentro familiar, los obsequios y el esparcimiento, aunque su propósito original sigue siendo el de resaltar la importancia de garantizar los derechos de los niños. La ONU, por su parte, estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, en conmemoración de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, tratado internacional de cumplimiento obligatorio para los Estados que lo ratificaron, como Argentina.