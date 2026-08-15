Último día para comprar el regalo del Día del Niño: las promociones que podés aprovechar este sábado
Todavía se pueden aprovechar descuentos y cuotas sin interés antes del Día del Niño. Conocé todos los descuentos para ahorrar en juguetes, ropa y tecnología.
El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto y quienes todavía no compraron el regalo tienen una última oportunidad para aprovechar promociones. Durante el sábado siguen disponibles descuentos, cuotas sin interés y reintegros en supermercados, bancos y comercios para ahorrar en juguetes, ropa y tecnología.
Las promociones que siguen disponibles para comprar el regalo del Día del Niño
Coto
- 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en juguetería y rodados infantiles.
- 40% de ahorro en electrónicos y electrodomésticos seleccionados en un pago.
- 35% de descuento en artículos deportivos y pelotas de la marca SPX en un pago.
- Hasta 12 cuotas sin interés en bicicletas SPX.
Carrefour
- 2x1 en todos los juguetes y pelotas pagando con Cuenta Digital o tarjeta de crédito Carrefour Banco.
- 3 cuotas sin interés para compras superiores a $15.000.
- Regalos desde $945, entre ellos masas, burbujeros y pelotas.
ChangoMâs
Hasta el 17 de agosto, quienes paguen con tarjetas Visa, Mastercard, Cabal o Naranja X de cualquier banco podrán acceder a un 30% de descuento en juguetes y 3 cuotas sin interés.
La promoción está disponible tanto en las sucursales como en la tienda online e incluye productos con licencias de Disney, Marvel, Toy Story, Paw Patrol y Spider-Man.
Los descuentos bancarios disponibles este sábado
Banco Provincia
Este sábado 15 de agosto, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento y pagar en 4 o 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad en comercios adheridos del rubro infantil, como jugueterías, librerías y casas de deportes.
Además, quienes paguen con Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante la modalidad NFC pueden obtener un 10% de descuento adicional, un beneficio exclusivo para dispositivos Android.
ICBC
Hasta este sábado, el banco ofrece un 30% de descuento, con tope de reintegro de $50.000, y hasta 6 cuotas sin interés para pagos con tarjetas Visa y Mastercard ICBC.
La promoción alcanza a comercios adheridos de juguetes e indumentaria, entre ellos Cebra, El Mundo del Juguete, City Kids, Giro Didáctico, Magic Toys, Tío Mario, Champion, Dabra, Open Sports, Trip, Adidas y Nike.
Descuentos en tecnología para regalar en el Día del Niño
Electro World Group también mantiene promociones para quienes busquen regalar tecnología. La empresa ofrece hasta un 40% de descuento y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Entre las ofertas se destacan:
- Notebooks desde $450.000.
- Disco externo Toshiba Canvio Basics de 1 TB por $165.000.
- Tablet Samsung Galaxy Tab A11 de 8,7" por $225.000.
- Escritorios eléctricos desde $285.000.
- Sillas ergonómicas desde $210.000.
- Auriculares Xiaomi Redmi Neo Bluetooth por $97.500.
- e-Readers Kobo desde $270.000.
- Parlantes Xiaomi Sound Outdoor Bluetooth por $82.500.
Promociones para quienes compren el regalo después del Día del Niño
No todos los beneficios terminan este fin de semana. Los clientes adheridos a Sorpresa Santander podrán seguir accediendo a promociones los miércoles hasta el 26 de agosto.
Los beneficios incluyen:
- Cebra: 20% de descuento sin tope y hasta 6 cuotas sin interés.
- Mimo & Co.: 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés pagando con QR desde la App Santander o MODO con Visa Santander.
- Grisino: 10% de ahorro sin tope y 6 cuotas sin interés abonando con QR desde Santander o MODO con Visa Santander.