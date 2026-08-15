Último día para comprar el regalo del Día del Niño: las promociones que podés aprovechar este sábado

El Día del Niño se celebra este domingo 16 de agosto y quienes todavía no compraron el regalo tienen una última oportunidad para aprovechar promociones . Durante el sábado siguen disponibles descuentos, cuotas sin interés y reintegros en supermercados, bancos y comercios para ahorrar en juguetes, ropa y tecnología.

El domingo se celebra el Día del Niño y todavía tenes tiempo de comprar el regalo con descuento.

Hasta el 17 de agosto, quienes paguen con tarjetas Visa, Mastercard, Cabal o Naranja X de cualquier banco podrán acceder a un 30% de descuento en juguetes y 3 cuotas sin interés.

La promoción está disponible tanto en las sucursales como en la tienda online e incluye productos con licencias de Disney, Marvel, Toy Story, Paw Patrol y Spider-Man.

Los descuentos bancarios disponibles este sábado

Banco Provincia

Este sábado 15 de agosto, los clientes pueden acceder a un 20% de descuento y pagar en 4 o 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad en comercios adheridos del rubro infantil, como jugueterías, librerías y casas de deportes.

Además, quienes paguen con Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante la modalidad NFC pueden obtener un 10% de descuento adicional, un beneficio exclusivo para dispositivos Android.

ICBC

Hasta este sábado, el banco ofrece un 30% de descuento, con tope de reintegro de $50.000, y hasta 6 cuotas sin interés para pagos con tarjetas Visa y Mastercard ICBC.

La promoción alcanza a comercios adheridos de juguetes e indumentaria, entre ellos Cebra, El Mundo del Juguete, City Kids, Giro Didáctico, Magic Toys, Tío Mario, Champion, Dabra, Open Sports, Trip, Adidas y Nike.

Descuentos en tecnología para regalar en el Día del Niño

Electro World Group también mantiene promociones para quienes busquen regalar tecnología. La empresa ofrece hasta un 40% de descuento y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Entre las ofertas se destacan:

Notebooks desde $450.000.

Disco externo Toshiba Canvio Basics de 1 TB por $165.000.

Tablet Samsung Galaxy Tab A11 de 8,7" por $225.000.

Escritorios eléctricos desde $285.000.

Sillas ergonómicas desde $210.000.

Auriculares Xiaomi Redmi Neo Bluetooth por $97.500.

e-Readers Kobo desde $270.000.

Parlantes Xiaomi Sound Outdoor Bluetooth por $82.500.

Promociones para quienes compren el regalo después del Día del Niño

No todos los beneficios terminan este fin de semana. Los clientes adheridos a Sorpresa Santander podrán seguir accediendo a promociones los miércoles hasta el 26 de agosto.

Los beneficios incluyen: