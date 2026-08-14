La inversión que miles de familias argentinas hacen cada mes y no es un juguete

Con la llegada del Día del niño, los juguetes vuelven a ocupar las vidrieras y las listas de regalos. Sin embargo, para miles de familias argentinas hay una inversión que trasciende cualquier obsequio y que se renueva todos los meses: mantener a sus hijos en los clubes de barrio.

La Ley Nacional 27.098 reconoce a los clubes de barrio y de pueblo como instituciones fundamentales para la inclusión social, la promoción del deporte y el fortalecimiento de las comunidades. Fútbol, básquet, hockey, patín, vóley, natación o gimnasia: detrás de cada entrenamiento hay mucho más que ya que los clubes son espacios donde niños y adolescentes hacen amigos, aprenden a trabajar en equipo, incorporan hábitos saludables y construyen un sentido de pertenencia que muchas veces los acompaña durante toda la vida. Según el Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas, realizado por la Federación del Deporte Universitario Argentino (Fedua) junto con universidades nacionales, en Argentina funcionan aproximadamente 12.000 clubes de barrio, administrados en su mayoría por asociaciones civiles sin fines de lucro. Particularmente en el AMBA hay más de 3.100 clubes y casi siete de cada diez no están afiliados a federaciones deportivas, un escenario que complica su formalización.

Mucho más que deporte: el rol de los clubes en la infancia Cuando una familia hace el esfuerzo de pagar la cuota de un club no solamente está financiando una actividad deportiva. Está apostando por un lugar donde los chicos aprenden a compartir, respetar reglas, hacer amigos y formar parte de una comunidad. Es una inversión en su desarrollo. Los clubes cumplen un rol que excede ampliamente la práctica deportiva. Son espacios de integración donde participan chicos, familias, profesores y voluntarios que sostienen diariamente la vida comunitaria. Diversos estudios muestran que la práctica deportiva durante la infancia favorece el desarrollo físico, emocional y social, además de fortalecer la autoestima, la autonomía y el trabajo en equipo.

Para miles de familias argentinas hay una inversión que trasciende cualquier obsequio y que se renueva todos los meses: mantener a sus hijos en los clubes de barrio. Archivo. Para muchas familias, el club también representa un ámbito de contención después de la escuela y una alternativa saludable frente al creciente tiempo que los chicos pasan frente a las pantallas. La cuota promedio de un club social en Argentina ronda los $23.000 mensuales. Sin embargo, existe una fuerte dispersión, no por el tamaño del club sino la actividad: mientras algunos clubes de barrio cobran alrededor de $2.000 por mes, entidades como clubes náuticos o de aviación pueden superar los $80.000. Pero mientras las familias hacen el esfuerzo de mantener la cuota, los clubes también enfrentan una realidad cada vez más compleja.

Cuotas, costos y el esfuerzo de las familias para sostenerlos El aumento de los costos de funcionamiento y la necesidad de cumplir con requisitos administrativos para acceder y mantener distintos beneficios estatales obligan a muchas instituciones a profesionalizar su gestión. De hecho, una gran parte de los clubes deberá acreditar documentación actualizada, registros ordenados y procesos administrativos transparentes para continuar accediendo a subsidios que ayudan a equilibrar sus finanzas. El desafío no es menor. Según estimaciones del sector, alrededor del 90% de las organizaciones sin fines de lucro todavía no cuenta con procesos de gestión totalmente digitalizados, mientras que muchas siguen administrando socios, cuotas y documentación mediante planillas manuales o incluso cuadernos.