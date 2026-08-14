Medicina de montaña en Mendoza y una investigación que busca pistas en la nieve del Aconcagua

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo será sede del II Simposio Internacional de Medicina de Montaña , un encuentro que reunirá a especialistas de Argentina, Suiza, España y Estados Unidos para compartir conocimientos y experiencias sobre medicina de altura, emergencias, investigación y rescate en ambientes agrestes.

Bajo el lema “Medicina de montaña sin fronteras” , la jornada se realizará el jueves 20 de agosto de 2026, desde las 14 , en el Aula del Bicentenario de la FCM-UNCuyo , con participación presencial y virtual de expositores nacionales e internacionales. La actividad está destinada a profesionales de la salud, docentes, investigadores, estudiantes y personas vinculadas al trabajo y las actividades en montaña.

El encuentro es organizado por la Dirección de Investigación y Relaciones Institucionales , dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la FCM-UNCuyo , y busca fortalecer el intercambio científico y profesional sobre los desafíos que plantea la atención sanitaria en lugares de altura y zonas remotas.

La elección de Mendoza como sede adquiere especial relevancia por su relación directa con la cordillera y el Parque Provincial Aconcagua , donde se encuentra la cumbre más alta de América. En ese contexto, la capacitación de los equipos de salud y rescate y el intercambio de experiencias resultan especialmente relevantes frente a situaciones que requieren tomar decisiones en condiciones de elevada complejidad.

El carácter internacional del simposio estará dado por la participación de referentes de Argentina, Suiza, España y Estados Unidos , con exposiciones que abarcarán investigación científica, expediciones de gran altitud, toma de decisiones médicas, emergencias y rescate.

Entre las conferencias magistrales se encuentra la de Monika Brodmann Maeder, referente internacional en medicina de montaña y educación médica desde Suiza; Iñigo Zoteras, director de la Cátedra de Medicina del Medio Natural de la Universidad de Girona, en España; y Aaron Brillant, especialista en medicina de emergencias de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos.

Los especialistas abordarán, desde distintas perspectivas, los avances en medicina de montaña, la toma de decisiones durante expediciones y los desafíos sanitarios asociados a la exposición a grandes altitudes.

El programa también incluirá investigaciones y experiencias desarrolladas en Argentina. Entre ellas se encuentran el ascenso al Aconcagua de pacientes trasplantados pulmonares, estudios sobre el uso de la ecografía de la vaina del nervio óptico como herramienta de monitoreo en altitudes extremas y una investigación sobre contaminación por microplásticos en la montaña más alta de América.

Diego Cargnelutti y una investigación sobre los microplásticos en el Aconcagua

En este último eje se inscribe la exposición del reconocido investigador mendocino Diego Cargnelutti, quien presentará “¿Nieve pura en el Techo de América? Diagnóstico de la contaminación por microplásticos en el Cerro Aconcagua”.

La ponencia incorpora al programa una dimensión ambiental y científica que amplía el abordaje de la medicina de montaña y pone el foco en las condiciones del ecosistema donde se desarrollan las actividades de altura. El estudio busca aportar un diagnóstico sobre la presencia de microplásticos en la nieve del Aconcagua y plantea interrogantes sobre la contaminación en uno de los ambientes naturales más emblemáticos de Mendoza.

Cargnelutti es investigador del CONICET y cuenta con trayectoria internacional en investigación biomédica. En 2022 encabezó junto con científicos de Argentina y Brasil un trabajo para avanzar en el desarrollo de una vacuna contra la leishmaniasis, una investigación que identificó antígenos candidatos y tuvo repercusión internacional.

El grupo de investigadores argentinos, liderado por Diego Cargnelutti que participa de los estudios para el desarrollo de la vacuna contra la leishmaniasis Gentileza UNCuyo

Su participación en el simposio estará centrada, sin embargo, en la contaminación por microplásticos en el Aconcagua, una temática que conecta la investigación científica con la conservación de los ecosistemas de montaña y suma una perspectiva ambiental a un encuentro cuyo eje es la salud en estos territorios.

Rescate y toma de decisiones en la montaña argentina

La jornada finalizará con un panel de expertos dedicado al liderazgo, el rescate y la toma de decisiones en la montaña argentina. Allí se compartirán experiencias sobre rescates de alta complejidad, sistemas de helicópteros sanitarios y la práctica de la medicina de altura en el Parque Provincial Aconcagua.

De esta manera, el II Simposio Internacional de Medicina de Montaña propone una agenda que combina medicina, investigación, emergencias, rescate y ambiente, con experiencias provenientes de distintos países y con el Aconcagua como uno de los principales escenarios para pensar los desafíos de la actividad en altura.

El encuentro será presencial, con participación de expositores tanto presenciales como virtuales, y comenzará a las 14 del jueves 20 de agosto en el Aula del Bicentenario de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo.