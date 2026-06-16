La UNCuyo abrió inscripciones para el ingreso a una carrera que tiene miles de aspirantes

La UNCuyo confirmó la apertura de la preinscripción para ingresar a las carreras que ofrece Ciencias Médicas. Cómo hacerlo.

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) habilitó el período de preinscripción para el ingreso 2027 a sus carreras de grado y pregrado. Quienes deseen estudiar en esta unidad académica podrán completar un formulario de forma totalmente virtual. El trámite podrá realizarse hasta el 17 de julio.

Año a año, los interesados en estudiar medicina son cientos y se inscriben todos para ingresar a la UNCuyo, aunque pocos son los que logran aprobar los exámenes para convertirse en estudiantes universitarios de dicha institución.

Oferta académica de la UNCuyo Esta instancia de preinscripción incluye las siguientes carreras de grado y tecnicaturas:

Medicina.

Licenciatura en Enfermería.

Tecnicaturas Asistenciales en Salud: Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio, Quirófano y Anestesia. La preinscripción es el primer paso del proceso de ingreso a Ciencias Médicas. Se concreta de manera completamente virtual a través de un formulario (clic aquí) que ya está disponible —hasta el 17 de julio, a las 13—. Todo el proceso está detallado en el micrositio de ingreso de la Facultad.

Como parte del proceso, la institución establece Cursos virtuales de ingreso para todas las carreras. Estas propuestas son de carácter nivelatorio y vocacional, y se realizan íntegramente en modalidad online. Los cursos están diseñados para introducir a los aspirantes en contenidos fundamentales para las carreras. Y estarán disponibles a partir del 25 de julio (Nivelación) y el 1 de septiembre (Vocacional), dando inicio a las autoevaluaciones el 14 de noviembre. Finalmente, el cronograma de exámenes para las diferentes carreras comienza el 27 de noviembre de 2026.