La UNCuyo lanzó una formación docente en tutorías para acompañar a estudiantes

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) abre una nueva propuesta de formación orientada a repensar y fortalecer el rol docente en el acompañamiento de trayectorias académicas. Se trata del curso “Formación Docente en Tutorías”, una iniciativa impulsada por la Secretaría Académica que pone el foco en la tutoría como dimensión central de la práctica pedagógica universitaria.

El curso se inscribe en el marco del Proyecto de Formación Integral en Tutorías de la UNCuyo y ofrece un recorrido teórico–práctico que articula saberes conceptuales con el análisis de casos y el diseño de propuestas aplicables a las cátedras.

Uno de los principales diferenciales de esta propuesta es su enfoque integral e institucional. La formación recupera y articula los saberes, experiencias y prácticas construidas por distintas áreas de la UNCUYO que trabajan cotidianamente en el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, la formación docente, la inclusión educativa y la innovación pedagógica.

Lejos de presentar una mirada fragmentada sobre las tutorías, el curso propone un abordaje situado que integra aportes de la Dirección de Trayectorias Estudiantiles y Articulación Interinstitucional, la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa (SIED), la Unidad de Formación y Capacitación Docente, el Área de Inclusión de Personas con Discapacidad, los equipos SAPOE, TRACES e Ingreso, entre otros espacios institucionales.

Este esfuerzo en su construcción permite ofrecer una propuesta formativa sólida, actualizada y anclada en los desafíos reales que atraviesan hoy las trayectorias académicas universitarias.

Además, la propuesta aborda temáticas actuales y estratégicas para la educación superior, organizadas en cinco ejes:

Derecho a la educación superior y universidad inclusiva

Tutoría como parte del rol docente

Problemáticas de las trayectorias académicas

Dispositivos institucionales de acompañamiento

Enfoques transversales como inclusión, diversidad, salud mental y tecnologías

Este enfoque permite a las y los participantes desarrollar competencias para diseñar intervenciones tutoriales contextualizadas y articuladas con otros dispositivos institucionales.

A quién está destinada

La formación está dirigida a docentes de carreras de grado y pregrado de la UNCUYO docentes adscriptos/as docentes que desarrollen o proyecten acciones tutoriales en sus cátedras o en programas institucionales

El objetivo es fortalecer prácticas docentes que acompañen de manera integral las trayectorias estudiantiles.

El curso tiene una carga total de 50 horas y combina instancias presenciales con trabajo virtual asincrónico en aula Moodle.

Se desarrollará a lo largo de cinco encuentros (uno por cada eje), con una frecuencia aproximada mensual, y actividades de trabajo autónomo. Las clases tendrán una duración de 2 horas y se alternarán entre formatos presencial y virtual.

Las/os docentes que se sumen a la formación recibirán una certificación emitida por la Secretaría Académica de la Universidad de Participación y/o Aprobación según corresponda.

Inscripciones y cronograma

Las inscripciones estarán abiertas del 8 al 19 de junio a través del siguiente enlace: hacer clic aquí

El inicio del cursado será el 25 de junio, con el desarrollo de los distintos módulos hasta septiembre, y la presentación del trabajo final prevista para el 25 de septiembre.

Con esta nueva formación, la UNCUYO continúa consolidando políticas académicas orientadas a garantizar el derecho a la educación superior y a fortalecer el rol docente como figura clave en el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles.