Dolor y pesar en San Rafael por la muerte de un querido decano de la UTN

Una triste noticia golpeó de lleno a la comunidad universitaria de San Rafael en la últimas horas: murió el ingeniero Horacio Paulino "Bocha" Pessano, ex decano UTN de la Facultad Regional San Rafael y figura central de la educación superior en el sur mendocino durante décadas.

Horacio Pessano fue decano de la UTN. Archivo MDZ Asueto por el fallecimiento del decano La institución decretó asueto académico y administrativo a partir de las 16 en todas sus sedes. A través de un comunicado firmado por el actual decano, Ángel Quiles, la UTN destacó la extensa trayectoria de Pessano, su rol en el crecimiento y desarrollo de la facultad y su permanente compromiso con la educación pública y el desarrollo social de la región.

Horacio Pessano. Archivo MDZ Mensajes de despedida Quienes lo conocieron de cerca lo recuerdan como un visionario. Carlos Jorge Saromé, colega y amigo, lo despidió con palabras que resumen bien quién fue Pessano: "Pensaba a tan largo plazo que alguna vez tuve que esperar 20 años para que ocurriera algo que él creía que debía pasar". Saromé recordó que bajo su conducción como máxima autoridad de la UTN San Rafael se lograron innumerables reconocimientos académicos, se construyó el emblemático edificio actual y se organizó la obra social para los docentes de la UTN en todo el país. "Se nos fue un gran tipo, un baluarte de nuestro San Rafael", escribió.

Las muestras de pesar llegaron desde distintos sectores. La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo expresó que "su trayectoria estuvo ligada durante décadas a la formación de ingenieros en San Rafael y dejó una huella que excede a su institución".