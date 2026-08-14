Estudiantes mendocinos sorprendieron en una competencia climática internacional
Un equipo mendocino terminó tercero entre unos 750 participantes de América Latina en un certamen para cuidar el medio ambiente.
La tecnología y el cuidado del ambiente pusieron a un grupo de estudiantes mendocinos frente a desafíos que los llevaron a competir con jóvenes de distintos puntos del país y de América Latina. Los alumnos de la Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza (ETec UM) participaron de la Copa Climática 2026 con resultados destacados.
El logro más importante llegó por el equipo integrado por Julián Appiolaza y Thiago Almada que consiguió el tercer puesto de la competencia general. Además, fueron el único equipo representante de Mendoza que logró clasificar a la instancia final, en un certamen que reunió a cerca de 750 participantes de distintos países de América Latina.
Los mendocinos que llegaron al podio
La Copa Climática fue organizada por Eco House Global y reunió a jóvenes de entre 16 y 18 años. Durante la competencia, los participantes atravesaron capacitaciones virtuales, resolvieron desafíos vinculados al ambiente y presentaron proyectos destinados a generar soluciones frente a distintas problemáticas relacionadas con el cambio climático.
La competencia tuvo una particularidad: en esta edición adoptó una dinámica inspirada en el Mundial de Fútbol. Los estudiantes avanzaron por distintas etapas hasta llegar a las instancias decisivas, donde debieron defender sus propuestas frente a equipos de toda América Latina.
El equipo CUIS, integrado por Appiolaza y Almada y guiado por el profesor Francisco Rojas, consiguió el tercer lugar. En tanto, el equipo MACACITO, formado por Joaquín Manescau y Nicolás Manescau, también tuvo una actuación destacada y llegó hasta la etapa semifinal.
Del aula a una competencia internacional
La experiencia permitió a los estudiantes poner en práctica conocimientos trabajados durante su formación. Los jóvenes debieron desarrollar propuestas vinculadas con la sustentabilidad y el cuidado del ambiente.
Para los estudiantes mendocinos, además, la competencia representó la posibilidad de enfrentarse a otros jóvenes de distintas regiones y medir sus proyectos fuera del ámbito escolar. En la Copa Climática, el resultado terminó ubicando a un equipo de Mendoza en el tercer lugar de una competencia que reunió a unos 750 participantes de América Latina.
Más allá de los resultados, la experiencia dejó a los jóvenes frente a escenarios de competencia en los que tuvieron que trabajar en equipo, resolver desafíos y presentar sus propuestas. Para la comunidad educativa, se trata de una forma de trasladar los contenidos aprendidos en las aulas y laboratorios a situaciones concretas.
La experiencia también permitió que varios de ellos participaran en otras disciplinas. Julián Appiolaza y Thiago Almada, que integraron el equipo que obtuvo el tercer puesto en la Copa Climática, también formaron parte de RoboETec en la Copa Robótica.