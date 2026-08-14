Estudiantes mendocinos sorprendieron en una competencia climática internacional

Un equipo mendocino terminó tercero entre unos 750 participantes de América Latina en un certamen para cuidar el medio ambiente.

La tecnología y el cuidado del ambiente pusieron a un grupo de estudiantes mendocinos frente a desafíos que los llevaron a competir con jóvenes de distintos puntos del país y de América Latina. Los alumnos de la Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza (ETec UM) participaron de la Copa Climática 2026 con resultados destacados.

El logro más importante llegó por el equipo integrado por Julián Appiolaza y Thiago Almada que consiguió el tercer puesto de la competencia general. Además, fueron el único equipo representante de Mendoza que logró clasificar a la instancia final, en un certamen que reunió a cerca de 750 participantes de distintos países de América Latina.

Dos jóvenes de Mendoza llegaron a la final de una competencia climática latinoamericana y consiguieron el tercer puesto entre cientos de participantes. Eco House Global Los mendocinos que llegaron al podio La Copa Climática fue organizada por Eco House Global y reunió a jóvenes de entre 16 y 18 años. Durante la competencia, los participantes atravesaron capacitaciones virtuales, resolvieron desafíos vinculados al ambiente y presentaron proyectos destinados a generar soluciones frente a distintas problemáticas relacionadas con el cambio climático.

Un equipo mendocino terminó tercero entre unos 750 participantes de América Latina y otros cuatro grupos quedaron entre los mejores de Mendoza. Eco House Global La competencia tuvo una particularidad: en esta edición adoptó una dinámica inspirada en el Mundial de Fútbol. Los estudiantes avanzaron por distintas etapas hasta llegar a las instancias decisivas, donde debieron defender sus propuestas frente a equipos de toda América Latina.

El equipo CUIS, integrado por Appiolaza y Almada y guiado por el profesor Francisco Rojas, consiguió el tercer lugar. En tanto, el equipo MACACITO, formado por Joaquín Manescau y Nicolás Manescau, también tuvo una actuación destacada y llegó hasta la etapa semifinal.