Cuánto cobrarán los estudiantes secundarios en el "entrenamiento laboral" que propone el Gobierno

El Gobierno Provincial presentó esta semana el proyecto "Enlace Estudiantil" con el que propone implementar un programa de "entrenamiento laboral" para alumnos de los últimos años de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas.

La iniciativa, que fue presentada en la Legislatura, contempla prácticas formativas en empresas e instituciones durante tres meses, con una carga de dos jornadas semanales de 4 horas y un incentivo económico estimado en $100.000 por mes para los estudiantes, según detalló la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza.

En diálogo con MDZ Radio (FM 105.5 en el programa MDZ Club) la funcionaria explicó que el objetivo es "acercar la educación al mundo del trabajo y brindar experiencia práctica antes del egreso".

Vega Espinoza sostuvo que los datos centrales del proyecto Enlace Estudiantil abarcan un "entrenamiento laboral" y una práctica formativa en empresas o instituciones para "acercar" de la mejor manera a los estudiantes al mundo laboral.

"Muchas veces se ha pensado la educación separada del empleo. Con este programa se ingresará en una práctica laboral en una empresa, una institución que va a permitir que los estudiantes se formen, con el objetivo no solo de que se acerquen al mundo del empleo, sino también de generar esa experiencia que es tan solicitada en el mundo laboral cuando salimos del secundario. Te piden que sepas hacer las cosas", expresó.

De esta forma, aclaró que estará destinado a estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias (quinto para secundaria y quinto y sexto para escuelas técnicas), incluidos alumnos de instituciones públicas y privadas, siempre que cumplan los requisitos que establezca la Dirección General de Escuelas (DGE).

El carácter será optativo, al menos en la primera etapa si se aprueba la ley y el programa durará tres meses, con una carga horaria de cuatro horas, dos veces por semana.

Como no será una relación laboral formal, el monto monto estimado por mes de "incentivos" a los alumnos, será de $100.000 por mes, "sujeto a actualización y vinculado al salario mínimo vital y móvil", planteó.

Vega Espinoza aclaró que la propuesta no constituirá un empleo formal. “No es un trabajo (...) esto no encubre relaciones laborales, es un entrenamiento que busca acercar la educación y el empleo”.

La funcionaria diferenció el proyecto de las pasantías tradicionales y señaló que la duración propuesta busca ofrecer un proceso formativo más sostenido. “Eso también cambia un poco el eje de esos 15 días que por ahí estaban establecidos en pasantías, pero sí respeta la cantidad de horas que establece la ley nacional para que el estudiante pueda realizar esa pasantía”, afirmó.

La capacitación incluirá el acompañamiento de la Dirección General de Escuelas en el aspecto pedagógico y la participación de las empresas en el desarrollo de las experiencias prácticas. Cada establecimiento participante deberá contar con una persona que cumpla el rol de tutor y dedique tiempo al seguimiento de los alumnos.

Entrenamiento laboral para estudiantes de Mendoza

La funcionaria explicó que el proyecto surgió como parte de una política provincial orientada a "vincular la formación educativa con las necesidades del sector productivo". Según detalló, la intención es que los estudiantes incorporen experiencia y habilidades prácticas antes de terminar la escuela secundaria.

“Este proyecto viene en línea con lo que se está trabajando desde el gobierno de la provincia, que tiene que ver con el entrenamiento laboral, acercando el mundo de la educación y también el mundo del empleo”, declaró Vega Espinoza.

La propuesta apunta a que los alumnos conozcan el funcionamiento de un ámbito laboral y desarrollen capacidades que suelen ser requeridas al momento de buscar el primer empleo. “Es decir, una práctica laboral en una empresa, una institución que realiza, que va a permitir que los estudiantes se formen con el objetivo, no solo de que se acerquen al mundo del empleo, sino también de generar esa experiencia”, afirmó.

La cantidad de alumnos que participará durante la primera etapa todavía no fue precisada. La funcionaria señaló que se prevé realizar una prueba piloto y que la reglamentación definirá las condiciones de acceso, la selección de los participantes y otros aspectos operativos.

Entre los requisitos que se encuentran bajo análisis aparece la asistencia escolar. “Todos esos requisitos van a estar en la reglamentación, lo está trabajando el equipo de dirección general de escuelas, pero sé, se te puedo adelantar que uno de los requisitos va a ser el tema de las faltas”, explicó.

También se deberá garantizar que las empresas y establecimientos participantes cumplan con las condiciones previstas para recibir estudiantes. Vega Espinoza mencionó la necesidad de que cuenten con seguros y estén habilitados, en línea con los requisitos aplicados en otros programas provinciales.

Entrenamiento laboral vinculado con la orientación de cada escuela

Las áreas de entrenamiento todavía no fueron definidas, ya que dependerán de las orientaciones de cada escuela y de los perfiles de los estudiantes. La intención es que las experiencias guarden relación con la formación recibida durante el secundario.

Vega Espinoza mencionó que las escuelas orientadas cuentan con especializaciones vinculadas al turismo, la economía y el arte, mientras que las escuelas técnicas incluyen perfiles relacionados con la metalmecánica, la electricidad y la tecnología. “Ahí vamos a ir viendo en qué empresas, pero depende mucho del perfil también del estudiante”, sostuvo.

La funcionaria remarcó que los alumnos no serán derivados a actividades ajenas a sus conocimientos. El objetivo, según explicó, es que el entrenamiento contribuya a ampliar las oportunidades de formación, mejorar la preparación práctica y facilitar el paso desde la escuela secundaria hacia el empleo.

Cuándo podría comenzar Enlace Estudiantil en Mendoza

El Gobierno provincial espera que el proyecto sea tratado y aprobado en el corto plazo (primero en el Senado y luego en Diputados). Después de la sanción de la ley, deberá completarse la reglamentación correspondiente, un proceso que, según Vega Espinoza, ya comenzó dentro de los organismos involucrados.

“En lo que queda de este año vamos, una vez que se apruebe la ley, que esperamos que esté en el corto plazo, que va a trabajar en la reglamentación”, declaró.

La subsecretaria agregó que el objetivo es iniciar el programa durante este año, aunque también contempló la posibilidad de que, con una ley vigente al comienzo de un ciclo lectivo, los entrenamientos puedan comenzar en marzo.