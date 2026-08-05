Qué es "Enlace Estudiantil", el programa que busca luchar contra la desocupación juvenil

El gobernador Alfredo Cornejo presentó este martes en la Legislatura Provincial un proyecto de ley que busca mejorar la cantidad y calidad de pasantías laborales pero destinado específicamente a estudiantes avanzados de las escuelas de Mendoza, mediante la creación del programa "Enlace Estudiantil".

La iniciativa, que lleva la firma del gobernador más los ministros de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; y Educación, Tadeo García Zalazar, se enfoca en el fortalecimiento entre el sistema educativo y el sector productivo de Mendoza mediante prácticas estudiantiles y entrenamientos laborales.

"Enlace Estudiantil" funcionará -según el proyecto- bajo la órbita de la subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción y tendrá como objetivo "facilitar" la transición de los estudiantes hacia el mercado laboral.

Desde el Ejecutivo sostienen que la desocupación juvenil constituye uno de los principales desafíos laborales del país. En los fundamentos del proyecto se señala que la tasa de desempleo entre los jóvenes alcanzó el 17% durante el cuarto trimestre de 2025, más del doble de la tasa general -que es del 7,5%-, mientras que la informalidad afecta a 7 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años.

"Mendoza no es ajena a esta problemática. La falta de experiencia laboral previa constituye, para gran parte de los jóvenes egresados del nivel medio y superior, la principal barrera de acceso a su primer empleo formal, lo que perpetúa círculos de informalidad y subocupación que inciden negativamente en las trayectorias educativas y laborales de las nuevas generaciones", expresaron.

Queremos que los estudiantes mendocinos puedan terminar sus estudios con experiencia laboral en el sector privado, algo fundamental para que en su futuro puedan conseguir su primer trabajo. Por eso enviamos a la Legislatura un proyecto para crear Enlace Estudiantil, un programa… pic.twitter.com/8QKJVjckBi — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 4, 2026

En los fundamentos, el Gobierno toma como antecedente los programas Enlace, Enlazados y Pre Enlace Plus, impulsados por la subsecretaría de Empleo.

Según los datos oficiales citados en el proyecto, los programas de entrenamiento e inserción laboral acumulan más de 18.000 personas entrenadas y más de 40.000 formadas en los últimos años, mientras que Pre Enlace Plus permitió capacitar a 930 personas en perfiles específicos demandados por el sector productivo.

Cómo funcionará el programa y "estímulos" para estudiantes vulnerables

El proyecto establece en el artículo 1 que podrán participar estudiantes de educación formal y no formal a través de actividades de formación profesional y entrenamientos laborales desarrollados en empresas e instituciones privadas.

Las prácticas tendrán carácter formativo y estarán supervisadas de manera conjunta por las instituciones educativas y las empresas participantes, al igual que la propia DGE y subsecretaría de Empleo.

Las pasantías podrán realizarse de manera presencial o bajo modalidades mixtas, según las características de cada actividad, tal como establece el artículo 6.

Además, se dispondrá de "partidas presupuestarias específicas destinadas a un estímulo mensual para estudiantes en situación de vulnerabilidad que se encuentren realizando las prácticas laborales".

A su vez se dispondrá también de estímulos económicos "para las empresas participantes los efectos de facilitar la designación de recursos humanos que ejerzan roles de tutoría", con montos y formas de pago que se establecerán en la reglamentación correspondiente.

La DGE tendrá la responsabilidad de garantizar la calidad de las prácticas, certificar los entornos formativos y designar tutores que acompañen el proceso pedagógico de los estudiantes. Por su parte, la subsecretaría de Empleo será la encargada de coordinar la articulación con empresas, cámaras empresariales y entidades productivas, además de administrar los recursos presupuestarios destinados al programa.

El proyecto del Gobierno