La respuesta de Argentina a Brasil tras la rebaja diplomática: "Cuestiones puramente ideológicas".

El Gobierno de Javier Milei emitió un comunicado oficial luego de que Brasil decidiera reducir el nivel de la representación diplomática bilateral al rango de encargados de negocios y solicitara el regreso del embajador argentino.

A través de la Cancillería, la administración nacional confirmó que el embajador argentino en Brasil fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño para ser notificado de la medida, que calificó como una decisión adoptada de manera unilateral.

En el texto, el Gobierno lamentó la postura de la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que Brasil "continúa aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".

Uno de los puntos centrales del comunicado fue la defensa de la política exterior argentina frente al deterioro de la relación bilateral. La Cancillería afirmó que en los últimos años existieron numerosos cruces y respaldos políticos entre dirigentes de ambos países, pero aseguró que Argentina optó por no trasladar esas diferencias al plano diplomático.

" Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy ", expresó el comunicado oficial.

En ese sentido, el Gobierno remarcó que las relaciones entre los Estados deben estar guiadas por los intereses permanentes de sus pueblos y no por las necesidades políticas o personales de los gobernantes de turno.

Por último, la Cancillería reafirmó que la política exterior argentina continuará orientándose por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino, sin anunciar medidas de reciprocidad frente a la decisión adoptada por el gobierno brasileño.