Calendario astronómico de agosto: el espectáculo que prepara el cielo

Agosto será un mes atractivo para quienes disfrutan observar el cielo. El calendario astronómico tendrá tres momentos destacados: el acercamiento del cometa 10P/Tempel 2, un eclipse solar total que no será visible desde Argentina y un eclipse lunar parcial que sí podrá apreciarse desde gran parte del país durante la noche del 27 al 28 de agosto.

El primer fenómeno llegará al inicio del mes. El cometa 10P/Tempel 2 alcanzó su punto más cercano al Sol el 2 de agosto y el lunes 3 tuvo su mayor aproximación a la Tierra. Aunque la palabra “cerca” pueda sonar impactante, en términos astronómicos no implica ningún riesgo: pasará a unos 0,41 unidades astronómicas, es decir, a más de 60 millones de kilómetros.

Este cometa pertenece a la llamada familia de Júpiter, un grupo de cometas cuyas órbitas están fuertemente influenciadas por la gravedad del planeta gigante. Esa característica hace que regresen de manera periódica al interior del sistema solar.

El segundo gran evento del mes será el eclipse solar total del 12 de agosto. Sin embargo, esta vez Argentina quedará fuera de la zona de visibilidad. De acuerdo con la NASA, la franja de totalidad atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el norte de España y una pequeña zona de Portugal. También podrá verse como eclipse parcial en otras regiones del hemisferio norte, como parte de Canadá, Europa y el noroeste de África.

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo la luz solar directa durante algunos minutos. Para quienes estén dentro de la franja de totalidad, el cielo puede oscurecerse en pleno día y revelar estructuras de la corona solar que normalmente no se observan.

Aunque no será visible desde Argentina, el fenómeno seguramente tendrá amplia cobertura internacional y transmisiones en vivo desde los puntos de observación privilegiados. Para quienes viajen o se encuentren en zonas donde pueda verse de manera directa, la recomendación es usar siempre protección ocular certificada: mirar el Sol sin filtros adecuados puede provocar daños graves en la vista.

El eclipse lunar parcial que sí podrá verse en el país

El evento más importante para los observadores argentinos llegará hacia el final del mes. Entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto se producirá un eclipse lunar parcial visible desde Argentina.

En Buenos Aires, el fenómeno comenzará el jueves 27 a las 22.23, alcanzará su punto máximo el viernes 28 a la 1.12 y finalizará a las 4.01. La duración total será de 5 horas y 38 minutos, según los cálculos publicados por Time and Date para la capital argentina.

A diferencia de un eclipse solar, un eclipse lunar puede observarse sin protección especial. Ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre la superficie lunar. En este caso, al tratarse de un eclipse parcial, la Luna no quedará completamente oscurecida: una porción del disco lunar ingresará en la sombra terrestre y podrá verse más oscura, con tonalidades que pueden ir del gris al rojizo.

Recomendaciones para observar el eclipse lunar

Para ver el eclipse lunar parcial no hará falta telescopio. Se podrá observar a simple vista siempre que el cielo esté despejado. De todos modos, unos binoculares pueden mejorar la experiencia y permitir apreciar con mayor detalle el contraste entre la zona iluminada y la parte cubierta por la sombra de la Tierra.

La recomendación principal será buscar un lugar con horizonte despejado y poca contaminación lumínica. En ciudades grandes, el fenómeno también podrá verse, pero la experiencia mejora en parques, zonas rurales o puntos altos alejados de luces intensas.