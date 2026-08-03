Calendario lunar de agosto: cuándo cortar el cabello para fortalecerlo

¿Quieres un cabello más fuerte y brillante? Estas son las fechas clave de agosto, según el calendario lunar.

El mejor momento para cortarte el cabello según las fases lunares Las fases de la luna podrían influir en el crecimiento del pelo, según la astrología. Foto: Freepik

El calendario lunar determina el momento ideal para cambiar de imagen. Elegir el día correcto transforma la salud de tu cabello, según los días del ciclo de la luna.

Calendario lunar de agosto Las mejores fechas de agosto para tu cabello Especialistas en cuidado capilar sugieren despuntar las puntas cada tres meses. Esta rutina elimina partes dañadas y secas, y conserva el estilo del corte de cabello por más tiempo.

Durante la luna menguante, los días 5, 6 y 7 de agosto favorecen un desarrollo lento. Este periodo resulta excelente para aplicar tratamientos intensivos como bótox capilar o queratina.

Cuándo deberías cortarte el cabello según el calendario lunar (Shutterstock). Foto: Archivo La luna nueva trae días de cuidado extremo durante el 11, 12 y 13 de agosto. En este lapso no debes cortar la hebra porque se rompe con mayor facilidad.

El cuarto creciente llega los días 19, 20 y 21 de agosto con grandes beneficios. Si buscas un crecimiento rápido, esta etapa permite lograr un largo ideal en menos tiempo.