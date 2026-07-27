La capacitación en educación financiera a la que podrán acceder los estudiantes mendocinos
Estudiantes universitarios de Mendoza podrán sumar herramientas de educación financiera con una capacitación gratuita en la Ciudad.
La Ciudad de Mendoza, junto al Banco Galicia, abrió las inscripciones para "Finanzas a Mano". Es un programa virtual y asincrónico que brinda certificación avalada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con una capacitación gratis a estudiantes universitarios locales. Los interesados podrán sumarse hasta el 20 de diciembre.
La capacitación en educación financiera está pensada para que cada participante pueda gestionar sus tiempos y avanzar a su propio ritmo, adaptando los contenidos a su rutina académica sin restricciones de horarios o localización.
Una capacitación clave en la Ciudad
Durante la capacitación, se abordarán conceptos clave para el día a día y el futuro profesional, tales como:
- Organización y planificación financiera para un manejo eficiente de los recursos.
- Estrategias de ahorro e inversión adaptadas a la vida universitaria.
- Toma de decisiones económicas conscientes y autónomas.
Certificación con respaldo universitarioUn atractivo diferencial del programa es que, al completar la formación, cada participante recibirá un certificado avalado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Banco Galicia y Eidos Global. Lo cual, otorga un respaldo de peso académico e institucional al currículum personal.
Inscripciones y plazos
El cursado es totalmente gratuito. Las inscripciones estarán abiertas a partir del 25 de julio y permanecerán disponibles hasta el 20 de diciembre. Quienes deseen sumarse ya pueden completar el formulario de registro ingresando a este enlace.
Con esta acción, la comuna capitalina renueva su compromiso con el acompañamiento a las juventudes, acercándoles oportunidades accesibles que fortalezcan sus destrezas prácticas, impulsen su independencia económica y enriquezcan su perfil integral.