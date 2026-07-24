La comunidad de Capdeville se prepara para los incendios que pueden ocurrir en el verano

La zona suele tener un alto riesgo de incendio en el verano y hace seis meses, los brigadistas contuvieron durante horas un incendio que podría haber terminado en catástrofe.

Con el verano todavía lejos pero el riesgo siempre presente, la comunidad de Capdeville dio un paso concreto hacia la prevención. Esta semana, Holcim Argentina organizó junto al Plan Provincial de Manejo del Fuego del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza un taller de capacitación en incendios forestales dirigido a vecinos y referentes de comunidades locales en las instalaciones de la planta de Holcim en la zona.

Vecinos y referentes comunitarios de Capdeville se preparan para el verano y el riesgo de incendios en la zona. Holcim La capacitación se enmarcó en el Comité de Acción Participativa, un espacio de diálogo que la empresa realiza dos veces al año junto a las comunidades cercanas a sus plantas en todo el país: Puesto Viejo en Jujuy, Malagueño en Córdoba, Campana en Buenos Aires y Capdeville en Mendoza. En esta edición mendocina, el taller de prevención de incendios fue la actividad central, a cargo de instructores certificados del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

Desde la Secretaría de Ambiente de Mendoza destacaron el valor de este tipo de iniciativas: "La prevención de incendios es una tarea de todos. Durante el encuentro se compartieron herramientas para identificar riesgos, prevenir incendios y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y la comunidad para proteger a las personas y el ambiente", señalaron. La jornada incluyó contenidos sobre incendios forestales y de interfaz, es decir, los que se producen en zonas donde la vegetación natural limita con áreas habitadas o productivas.

Los vecinos de Capdeville se capacitación con brigadistas del Plan provincial de manejo del fuego. Holcim La Asociación Gestión Nativa, una de las instituciones presentes, subrayó el impacto de la capacitación: "Recibimos un valioso taller de prevención de incendios forestales junto al coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, fortaleciendo conocimientos y el trabajo conjunto para la prevención y el cuidado de nuestro entorno".

El contexto en el que se realizó la jornada no es menor. Mendoza atraviesa una situación de emergencia hídrica que eleva considerablemente el riesgo de incendios en campos incultos, especialmente durante el verano. De hecho la zona de Capdeville suele tener un alto grado de peligro de incendio.