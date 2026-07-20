Abren una capacitación gratuita en Godoy Cruz para ingresar al rubro hotelero

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las inscripciones para una capacitación gratuita destinada a mejorar la preparación de quienes trabajan o buscan incorporarse al sector hotelero y gastronómico de Mendoza.

La propuesta se realizará junto con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y la Dirección General de Escuelas (DGE). El encuentro estará centrado en las buenas prácticas de housekeeping, que comprenden las tareas de limpieza, orden y mantenimiento dentro de los establecimientos hoteleros.

Durante la capacitación , los participantes aprenderán técnicas relacionadas con la ergonomía y la biomecánica del movimiento. El objetivo es evitar lesiones, corregir posturas y mejorar la seguridad al momento de realizar actividades que requieren movimientos repetitivos o manipulación de distintos elementos.

La iniciativa apunta especialmente a trabajadores de los sectores hotelero y gastronómico, aunque también podrán anotarse docentes, estudiantes de escuelas técnicas y personas interesadas en adquirir herramientas para desempeñarse en esta actividad .

La capacitación se realizará el miércoles 29 de julio en la Biblioteca+Mediateca Manuel Belgrano de Godoy Cruz. Municipalidad de Godoy Cruz

Cuándo se realizará la capacitación

La jornada está prevista para el miércoles 29 de julio, de 9 a 12, en la Biblioteca+Mediateca Manuel Belgrano, situada en Antonio Tomba 54, Godoy Cruz.

La capacitación será gratuita, pero tendrá cupos limitados. Para participar será necesario ser mayor de 18 años, tener domicilio en Godoy Cruz y completar previamente el formulario de inscripción disponible en los canales oficiales de la comuna.

Luego de la preinscripción, las personas seleccionadas recibirán un mensaje de WhatsApp con las indicaciones necesarias para confirmar su lugar. Para realizar consultas también están disponibles los teléfonos 4429360 y 4429361, además del WhatsApp 261 306-4922.