Mendoza lanzó un curso gratuito para mejorar una de las habilidades más buscadas en el trabajo

La Ciudad de Mendoza lanzó una nueva capacitación para mayores de 18 años que busca mejorar la conversación, la pronunciación y la fluidez en inglés.

Mendoza abrió las inscripciones para un curso gratuito de conversación destinado a mayores de 18 años.

La Ciudad de Mendoza abrió las inscripciones para un curso gratuito de conversación en inglés destinado a personas mayores de 18 años que cuenten con conocimientos básicos del idioma. La propuesta apunta a fortalecer una habilidad cada vez más valorada en el ámbito laboral y que puede convertirse en un diferencial dentro del currículum. El manejo del idioma es uno de los conocimientos más solicitados en distintas búsquedas de trabajo.

El taller comenzará el próximo 21 de julio y tendrá una duración de tres meses. Las clases estarán a cargo de la licenciada Andrea Adrove y se enfocarán principalmente en el uso práctico del idioma en situaciones cotidianas.

A diferencia de otros cursos centrados en estructuras gramaticales, la capacitación buscará que los participantes puedan ganar confianza al momento de hablar, ampliar su vocabulario y mejorar la pronunciación mediante actividades grupales.

Los encuentros se realizarán los martes y jueves, de 10.30 a 12, en el CIC N° 1, ubicado en avenida San Martín 3550, en la Ciudad de Mendoza.

Durante las clases se trabajará con debates sobre temas de interés general, juegos educativos y distintas dinámicas pensadas para incentivar la participación. Uno de los principales objetivos será generar un espacio distendido para que los asistentes puedan practicar y perder el miedo a expresarse en otro idioma.