Mendoza lanzó un curso gratuito para mejorar una de las habilidades más buscadas en el trabajo
La Ciudad de Mendoza lanzó una nueva capacitación para mayores de 18 años que busca mejorar la conversación, la pronunciación y la fluidez en inglés.
La Ciudad de Mendoza abrió las inscripciones para un curso gratuito de conversación en inglés destinado a personas mayores de 18 años que cuenten con conocimientos básicos del idioma. La propuesta apunta a fortalecer una habilidad cada vez más valorada en el ámbito laboral y que puede convertirse en un diferencial dentro del currículum. El manejo del idioma es uno de los conocimientos más solicitados en distintas búsquedas de trabajo.
El taller comenzará el próximo 21 de julio y tendrá una duración de tres meses. Las clases estarán a cargo de la licenciada Andrea Adrove y se enfocarán principalmente en el uso práctico del idioma en situaciones cotidianas.
A diferencia de otros cursos centrados en estructuras gramaticales, la capacitación buscará que los participantes puedan ganar confianza al momento de hablar, ampliar su vocabulario y mejorar la pronunciación mediante actividades grupales.
Los encuentros se realizarán los martes y jueves, de 10.30 a 12, en el CIC N° 1, ubicado en avenida San Martín 3550, en la Ciudad de Mendoza.
Durante las clases se trabajará con debates sobre temas de interés general, juegos educativos y distintas dinámicas pensadas para incentivar la participación. Uno de los principales objetivos será generar un espacio distendido para que los asistentes puedan practicar y perder el miedo a expresarse en otro idioma.
Cómo inscribirse al curso gratuito de Mendoza
La actividad será completamente gratuita y contará con un cupo máximo de 40 personas. El único requisito será tener conocimientos básicos previos de inglés y ser mayor de 18 años.
Las inscripciones estarán disponibles desde el lunes 13 de julio y permanecerán abiertas hasta completar todas las vacantes. El registro deberá realizarse mediante el formulario online habilitado por la Municipalidad.
Para solicitar más información, las personas interesadas podrán comunicarse con la Dirección de Educación de la Ciudad de Mendoza al teléfono 4495227 o enviar un correo electrónico a [email protected].
El idioma universal
La importancia del inglés dentro del mundo laboral también aparece respaldada por distintos estudios. Una investigación de Pearson realizada entre más de 5.000 personas de cinco países reveló que el 80% considera que el dominio del idioma está directamente relacionado con mejores ingresos y mayores oportunidades profesionales.
El informe también indicó que el 51% cree que saber inglés permite acceder a una mayor variedad de puestos de trabajo, mientras que el 40% considera que puede ayudar a alcanzar cargos de mayor responsabilidad. Además, el 72% aseguró que sus tareas laborales serían más fáciles si tuviera un mejor manejo del idioma. Lee el estudio acá.