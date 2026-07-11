Mercado laboral: hablar inglés como diferencial salarial en Argentina 2026

En 2026, cuando ya la globalización del mercado laboral es una realidad irreversible, saber inglés dejó de ser un “plus” opcional para convertirse en un skill clave para conseguir empleo y un factor cuantificable en materia de ingreso y empleabilidad.

Un análisis de posiciones laborales globales revela que los profesionales con dominio avanzado de inglés perciben, en promedio, entre 20% y 35% más de salario que quienes no lo dominan, incluso controlando por experiencia y formación técnica.

Además, más del 70% de los empleos remotos y globales requieren competencia sólida en inglés , según proyecciones actualizadas del mercado laboral internacional.

Este diferencial salarial no es un mito. En América Latina, estudios realizados sobre mercados como México muestran que el inglés puede representar una prima salarial de casi 19,4%, comparado con pares sin dominio del idioma .

Si bien no hay un estudio nacional específico para Argentina con cifras equivalentes, los patrones internacionales se replican en gran medida en la región y explican por qué perfiles bilingües tienen mejores oportunidades, especialmente cuando aspiran a vincularse con mercados del exterior.

Hablar inglés dejó de ser un “plus” opcional para convertirse en un factor cuantificable de ingreso y empleabilidad. Archivo.

Inglés, factor cuantificable

La matriz del empleo remoto global —que cada vez más empresas consideran estratégica para acceder a talento sin restricciones geográficas— está dominada por compañías angloparlantes o con procesos operativos en inglés.

Más del 85% de las organizaciones multinacionales utilizan este idioma como lengua principal de comunicación interna y externa, lo que hace prácticamente indispensable su dominio para negociar, liderar proyectos o interactuar con stakeholders internacionales.

En Argentina, el repunte del trabajo remoto ha tenido efectos claros: profesionales locales pueden aplicar a proyectos pagados en dólares, euros o libras, con sueldos que superan varias veces los promedios locales.

Según un relevamiento de mercado, en Buenos Aires y otras grandes ciudades hay ofertas que combinan posiciones remotas y bilingües, con salarios que, incluso en posiciones intermedias, pueden duplicar los ingresos habituales del mercado local al operar en esquemas remotos.

Este impacto salarial es especialmente marcado en sectores de economía del conocimiento, en los que la exportación de servicios —desde desarrollo de software y análisis de datos hasta consultoría financiera— representa una parte significativa de la participación argentina en cadenas globales de valor.

En estas áreas, el inglés no solo facilita la comprensión técnica de documentación y estándares internacionales, sino que es un elemento diferenciador para proyectos que implican interacción permanente con clientes globales, gestión multicultural y liderazgo de equipos distribuidos.

Por otro parte, un estudio global de la misma consultora encontró que el 75% de los hablantes avanzados de inglés están satisfechos con sus ingresos, comparado con menos de la mitad de quienes manejan niveles básicos. Esto sugiere que la percepción de bienestar económico también está correlacionada con el dominio de este idioma.

El inglés es un elemento diferenciador para proyectos que implican interacción permanente con clientes globales. Archivo.

Elemento diferenciador

El diferencial salarial del inglés también está presente en las trayectorias de crecimiento profesional. En mercados altamente competitivos, el dominio del idioma facilita no solo el acceso a posiciones mejor remuneradas, sino también el movimiento transversal entre industrias, la participación en negociaciones complejas y la visibilidad en redes profesionales globales como LinkedIn, donde el inglés potencia la presencia en búsquedas de reclutadores internacionales.

La fluidez para el inglés, entendido como competencia conversacional y operativa —no solo gramatical— se traduce en mayores ingresos, acceso a empleo remoto de calidad y competitividad en un mundo profesional globalizado. En Argentina 2026, donde el talento técnico existe, el diferencial salarial está tanto en saber qué hacer como en poder comunicarlo con fluidez al resto del mundo.

* Delfina Gallo. Docente Inglés Cambridge y especialista en certificación internacional.