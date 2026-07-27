Un hombre murió arrollado por una formación de la línea B del Subte: interrumpieron el servicio

Este lunes, un hombre fue hallado muerto debajo de una formación del subte porteño. Emova cortó el suministro eléctrico y evacuó la estación.

Un hombre fue arrollado por una unidad de la Línea B del Subte de Buenos Aires.

Un hombre de 60 años murió este lunes tras ser arrollado por una formación de la línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Por el hecho, el servicio quedó interrumpido desde las 11 de la mañana.

A partir del hecho, personal de Emova, la empresa que opera y gestiona la Red de Subte de Buenos Aires, realizó de forma inmediata el corte del suministro eléctrico y dispuso la evacuación de la estación.

De acuerdo con la información trascendida, en el lugar fue hallado un “masculino, de 60 años, en decúbito ventral debajo de la formación sin vida”. El operativo incluyó la intervención de personal de Bomberos, Policía y SAME. Los equipos trabajaron en la estación para asistir en el procedimiento y permitir las actuaciones correspondientes.

En un comunicado, Emova informó que la línea B se encontraba interrumpida por protocolo por arrollamiento de persona en la estación Malabia. “El personal de la empresa activó todos los protocolos previstos para estos casos y se encuentra trabajando en el lugar. También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes”, señaló la compañía.