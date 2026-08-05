Mendoza recuperó un corredor clave para la producción tras una obra de más de $5.000 millones

Los trabajos abarcaron 5,6 kilómetros de una ruta estratégica por donde circulan diariamente camiones y trabajadores rurales.

El gobernador Alfredo Cornejo inauguró este miércoles la reconstrucción de un tramo de la Ruta Provincial 33, una obra considerada estratégica para fortalecer la producción y la logística de Mendoza. La intervención demandó una inversión superior a los $5.000 millones y permitió recuperar 5,6 kilómetros entre las rutas provinciales 20 y 31.

Del acto participaron la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad.

Cornejo inauguró la renovación de la Ruta Provincial 33, una obra clave para la producción y la logística de Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza La renovación beneficia a un corredor que conecta Maipú, Lavalle, San Martín y parte de Guaymallén, por donde circulan diariamente alrededor de 500 camiones y, durante la época de cosecha, miles de trabajadores rurales.

La Ruta Provincial 33 quedó completamente renovada y hoy la inauguramos. Se trata de una obra estratégica para la producción mendocina, porque conecta San Martín, Maipú, Guaymallén y Lavalle, y por ella circulan más de 500 camiones por día.



Con una inversión de más de $5.000… pic.twitter.com/MtlWLYiPhU — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 5, 2026 Una obra para fortalecer la logística Los trabajos incluyeron el reciclado del pavimento existente como base, la colocación de una nueva carpeta asfáltica, la reparación de banquinas y la renovación de la señalización vial, con el objetivo de extender la vida útil del camino y mejorar las condiciones de circulación.

Durante la inauguración, Natalio Mema destacó la importancia del corredor para la actividad productiva. "Lo más importante es que acá pasan 500 camiones por día. Es la parte productiva, es el cinturón verde del área metropolitana y es una infraestructura muy necesaria para toda esta zona, sobre todo para todo el proceso productivo", afirmó.