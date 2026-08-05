Mendoza recuperó un corredor clave para la producción tras una obra de más de $5.000 millones
Los trabajos abarcaron 5,6 kilómetros de una ruta estratégica por donde circulan diariamente camiones y trabajadores rurales.
El gobernador Alfredo Cornejo inauguró este miércoles la reconstrucción de un tramo de la Ruta Provincial 33, una obra considerada estratégica para fortalecer la producción y la logística de Mendoza. La intervención demandó una inversión superior a los $5.000 millones y permitió recuperar 5,6 kilómetros entre las rutas provinciales 20 y 31.
Del acto participaron la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad.
La renovación beneficia a un corredor que conecta Maipú, Lavalle, San Martín y parte de Guaymallén, por donde circulan diariamente alrededor de 500 camiones y, durante la época de cosecha, miles de trabajadores rurales.
Una obra para fortalecer la logística
Los trabajos incluyeron el reciclado del pavimento existente como base, la colocación de una nueva carpeta asfáltica, la reparación de banquinas y la renovación de la señalización vial, con el objetivo de extender la vida útil del camino y mejorar las condiciones de circulación.
Durante la inauguración, Natalio Mema destacó la importancia del corredor para la actividad productiva. "Lo más importante es que acá pasan 500 camiones por día. Es la parte productiva, es el cinturón verde del área metropolitana y es una infraestructura muy necesaria para toda esta zona, sobre todo para todo el proceso productivo", afirmó.
Beneficios para vecinos y trabajadores
Además del impacto sobre el transporte de cargas, la obra permitió extender el recorrido del transporte público hasta la Ruta Provincial 31. También se construyeron dársenas y paradores techados para mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios.
Por su parte, Marité Badui aseguró que la inauguración representa "otro paso para las rutas que hacen crecer a Mendoza" y destacó que el corredor resulta "fundamental para la logística, la producción y el desarrollo socioeconómico" del Este provincial.
Parte de un plan vial para el Norte provincial
La renovación de la Ruta Provincial 33 forma parte de un plan de infraestructura que busca consolidar nuevos corredores logísticos en Mendoza. En ese esquema también avanzan la construcción del nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta Provincial 31 y la pavimentación de la Ruta Provincial 35, obras destinadas a mejorar la conectividad y ofrecer alternativas para el transporte de cargas pesadas.