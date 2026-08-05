Influenza A: ya son más de 850 los casos confirmados en Mendoza y los niños son los principales afectados
Según el último boletín epidemiológico, los casos de influenza A en Mendoza representan el 49% de los confirmados hasta el momento por virus respiratorios.
En las últimas horas, el Ministerio de Salud y Deporte de Mendoza dio a conocer el último boletín epidemiológico, el cual incluye la semana 28 del calendario (hasta el 27 de julio). Según el mismo, el 49% de los casos de enfermedades respiratorias en Mendoza son debido al virus de influenza A.
Los datos registrados por el Gobierno revelan que a la semana 28 del calendario se estudiaron un total de 3.329 muestras, de las cuales 1.802 (el 53%) fueron positivas. Dentro de los casos confirmados, el 49% (874 casos) responden al virus de influenza A, el 14% (250 casos) a influenza B y el 13% (227 casos) a rinovirus.
Según se ve en los gráficos, los casos de influenza A comienzan a partir de las semanas 15 y 16, alcanzando un pico entre las semanas 20 y 21, lo que representa un adelantamiento del pico histórico según los registros. A partir de allí, se ha mostrado un lento pero progresivo descenso en los contagios.
Los niños, los más afectados por las enfermedades respiratorias
Según muestran los datos, del total de los casos se percibe que el 71,4% (1.286 casos) de los contagios se registran en menores de 15 años.
Dentro de los pacientes pediátricos, resaltan los niños de entre 5 y 9 años, quienes superan los 350 casos confirmados incluyendo las diferentes afecciones respiratorias.
Cómo cuidarse de la influenza y otras enfermedades respiratorias
Desde el Ministerio de Salud y Deportes recordaron a la población la importancia de adoptar medidas de prevención simples y efectivas que contribuyan a la disminución de la transmisión de los diferentes agentes virales.
Además, recordaron que las personas que pertenezcan a los grupos de riesgo aún están a tiempo de vacunarse gratuitamente contra la gripe en los hospitales y centros de salud.
Es importante que cuando los niños experimenten síntomas como fiebre, mocos o dificultad para respirar, concurran a la consulta médica.
A su vez, recomendaron
- Alimentar a los bebés exclusivamente con lactancia materna hasta los 6 meses, agregando, a partir de esa edad, alimentos complementarios adecuados.
- Aplicar a los niños todas las vacunas del Calendario Nacional.
- Evitar el contacto de los niños con personas afectadas por enfermedades respiratorias.
- Lavarse frecuentemente las manos, sobre todo antes y después de ir al baño, preparar comida o cambiarle los pañales al bebé.
- Cuidar el aire interior de las viviendas, evitando el humo de cigarrillo o de leña, y ventilar las habitaciones.