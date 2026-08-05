Influenza A: ya son más de 850 los casos confirmados en Mendoza y los niños son los principales afectados

Según el último boletín epidemiológico, los casos de influenza A en Mendoza representan el 49% de los confirmados hasta el momento por virus respiratorios.

Ya son más de 850 los casos de influenza en Mendoza.

En las últimas horas, el Ministerio de Salud y Deporte de Mendoza dio a conocer el último boletín epidemiológico, el cual incluye la semana 28 del calendario (hasta el 27 de julio). Según el mismo, el 49% de los casos de enfermedades respiratorias en Mendoza son debido al virus de influenza A.

Los datos registrados por el Gobierno revelan que a la semana 28 del calendario se estudiaron un total de 3.329 muestras, de las cuales 1.802 (el 53%) fueron positivas. Dentro de los casos confirmados, el 49% (874 casos) responden al virus de influenza A, el 14% (250 casos) a influenza B y el 13% (227 casos) a rinovirus.

La influenza, el rinovirus y el virus sincitial respiratorio son las enfermedades más detectadas. Según se ve en los gráficos, los casos de influenza A comienzan a partir de las semanas 15 y 16, alcanzando un pico entre las semanas 20 y 21, lo que representa un adelantamiento del pico histórico según los registros. A partir de allí, se ha mostrado un lento pero progresivo descenso en los contagios.

La influenza A acumula más de 850 casos en todo Mendoza Los niños, los más afectados por las enfermedades respiratorias Según muestran los datos, del total de los casos se percibe que el 71,4% (1.286 casos) de los contagios se registran en menores de 15 años.

Dentro de los pacientes pediátricos, resaltan los niños de entre 5 y 9 años, quienes superan los 350 casos confirmados incluyendo las diferentes afecciones respiratorias.