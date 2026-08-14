Río Bermejo: un gendarme salvó a un niño y su padre atrapados en el barro

Un cabo de Gendarmería rescató a un niño de 11 años y su padre que quedaron atrapados en el barro del Río Bermejo, en El Colorado, Formosa.

Un gendarme salvó a un niño y su padre atrapados en el barro en las costas del Río Bermejo, en Formosa.

Lo que había comenzado como una tranquila jornada familiar terminó en una situación desesperante a orillas del río Bermejo, en El Colorado, Formosa. Un niño de 11 años y su padre quedaron atrapados en el barro cuando realizaban una sesión de fotos y estuvieron a punto de hundirse por completo.

El héroe de la jornada fue un gendarme, Cristian Alberto Rojas, cabo e integrante del Escuadrón 5 “Pirané”, quien se encontraba pasando la tarde con su familia en un camping cercano.

Rojas escuchó los pedidos de auxilio y rápidamente se dirigió hacia la costa del río. Al llegar, encontró al menor atrapado en el lodo, con el barro por encima de la cintura y cerca del pecho.

Su padre había ingresado para intentar ayudarlo, pero la situación se complicó y también quedó inmovilizado hasta la cintura.

El rescate en el Río Bermejo Ante la desesperante escena, el gendarme buscó elementos que pudieran servir para facilitar el rescate. Encontró unas maderas en el lugar y las utilizó para hacer fuerza y colaborar con la salida de ambos.