Rescate extremo: caminaron 5 kilómetros en la nieve para salvar a una anciana

Un rescate extremo se llevó adelante en la madrugada de este miércoles en el paraje Futacura, de la cordillera de Neuquén . Una anciana debió ser evacuada tras sufrir una caída y presentar dificultades para movilizarse. Debido a la acumulación de nieve, los vehículos no pudieron llegar hasta su vivienda y los rescatistas tuvieron que completar parte del recorrido a pie.

El operativo comenzó el martes por la noche, luego de que una médica de guardia del Hospital de Junín de los Andes activara el protocolo de emergencia invernal al conocer la situación de la mujer.

La paciente había sufrido una caída días antes y tenía dificultades para mover las piernas. Además, según explicó María José Mansilla, jefa de Protección Civil de Junín de los Andes, habría presentado una reacción adversa a una medicación, lo que agravó la situación y volvió necesario su traslado.

La intervención reunió a personal del hospital, Protección Civil municipal y brigadistas del área de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín.

Según informó el diario LM Neuquén, los equipos partieron desde Junín de los Andes alrededor de las 21 del martes. El primer tramo, de aproximadamente 60 kilómetros, se realizó por el sector de Costa del Malleo hasta la zona de la confluencia. Desde allí continuaron hacia la cordillera, en dirección al área de Huiquemenuco. Sin embargo, la cantidad de nieve acumulada hizo imposible continuar con los vehículos.

Fue entonces cuando los rescatistas debieron colocarse raquetas para nieve y avanzar unos cinco kilómetros a pie hasta llegar a la vivienda donde se encontraba la mujer.

El trayecto se realizó durante la noche, con condiciones climáticas adversas y caminos completamente cubiertos por la nieve. Una vez en el lugar, el personal confirmó que la mujer necesitaba ser evacuada. Para retirarla de la vivienda utilizaron una camilla especial y la cubrieron con mantas térmicas antes de iniciar el regreso.

La dificultad no terminó con la llegada a la paciente. Los rescatistas tuvieron que recorrer nuevamente unos cinco kilómetros a pie hasta alcanzar el punto donde habían quedado los vehículos.

Trasladado al hospital

Después de completar el tramo a pie, el equipo pudo continuar el traslado en camionetas hasta Junín de los Andes.

Finalmente, cerca de las 5 de la madrugada de este miércoles, la adulta mayor ingresó al hospital local para recibir atención médica y permanecer bajo observación. En total, el operativo demandó alrededor de ocho horas.

El procedimiento fue posible gracias al protocolo de emergencia invernal que funciona en Junín de los Andes y permite coordinar rápidamente a distintos organismos cuando las ambulancias no pueden acceder a zonas rurales o cordilleranas.

En este caso participaron enfermeros, choferes del hospital, integrantes de Protección Civil y especialistas en rescate del ICE Lanín. El esquema contempla además la intervención de otros organismos, como Parques Nacionales y Bomberos.

Las intensas nevadas registradas durante los últimos días dejaron varios sectores rurales de la cordillera neuquina con dificultades de acceso. En esos lugares, una urgencia médica puede convertirse en un operativo que requiere horas de trabajo y la intervención coordinada de numerosos equipos.