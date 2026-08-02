Qué pasó con las aves silvestres rescatadas de un criadero ilegal en Las Heras

Hace algunos días, veinte aves silvestres fueron rescatadas tras un operativo llevado a cabo en El Challao, en Las Heras . Los animales permanecían en cautiverio en lo que presuntamente funcionaba como un criadero ilegal de fauna. En la intervención, además, se secuestraron jaulas, tramperos y transportines utilizados para la captura y mantenimiento de los ejemplares.

Una vez concluido el operativo, comenzó el proceso de rehabilitación y eventual regreso a su hábitat natural. "Nuestro objetivo es que cada ejemplar vuelva a cumplir su rol en la naturaleza, porque conservar la biodiversidad también significa restaurar aquello que fue dañado por la acción humana”, destacó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque.

El operativo llevado a cabo permitió rescatar veinte ejemplares de aves silvestres. Entre ellas había cardenales copete colorado, jilgueros cabecita negra, reinas moras, siete cuchillos, vira vira y cimarrones. Cabe resaltar que todas esas especies están protegidas por la legislación vigente.

Una vez rescatados, los animales fueron llevados al Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Ecoparque, donde se inició el "protocolo de integral de rehabilitación". Dicho proceso incluye una evaluación clínica, tratamientos veterinarios, desparasitación, recuperación nutricional y un proceso de reacondicionamiento físico y comportamental.

Las aves están atravesando un proceso de rehabilitación para que puedan reincorporarse a su hábitat natural.

En esta etapa se busca estabilizar el estado de salud de los animales y prepararlos para las siguientes etapas de recuperación.

Ya en la siguiente etapa del proceso, las aves serán trasladadas a un centro especializado de rehabilitación de aves paseriformes de YPF, donde serán sometidas a un proceso que buscará recuperar las capacidades que los animales deben tener para poder sobrevivir en libertad. Para ello, se trabaja en el fortalecimiento del vuelo, el modo de alimentarse naturalmente y la readquisición de conductas propias de cada especie.

"Recuperar un ave víctima del tráfico ilegal va mucho más allá de curar sus heridas. Muchas llegan con cuadros severos de estrés, desnutrición, lesiones y comportamientos alterados por el cautiverio. El desafío es lograr que vuelvan a comportarse como animales silvestres. Solo cuando recuperan plenamente esas capacidades podemos pensar en su regreso al ambiente natural”, explicó Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna.