Atención: así serán los nuevos desvíos que habrá en el Acceso Sur desde este lunes

Desde el Gobierno informaron nuevos desvíos en el Acceso Sur debido a una nueva etapa de la obra. Conocé el nuevo esquema de circulación y desde cuándo rige.

A partir de este lunes, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial pondrá en marcha una nueva etapa en las obras de ampliación y reasfaltado del Acceso Sur. Es por ello que a partir del mediodía se realizarán una serie de desvíos para no interrumpir de manera completa el tránsito en la zona.

El objetivo de los nuevos desvíos es sostener la fluidez vehicular y evitar interrupciones, por lo que los recorridos se realicen de la manera más ordenada posible, sin generar dificultades al intenso flujo vehicular que por allí transita.

Cómo serán los nuevos desvíos A partir del mediodía del próximo lunes 3 de agosto, se implementará una canalización de 2,3 km del tránsito sobre la calzada Oeste de la Ruta Nacional 40. Este sector, comprendido entre la Variante Palmira-Agrelo y la calle Azcuénaga y denominado Sección 2, comenzará a operar temporalmente con doble sentido de circulación.

Comienza una nueva etapa en la obra del Acceso Sur. Alf Ponce Mercado / MDZ La medida permitirá liberar por completo la calzada Este en esos mismos extremos para que las cuadrillas inicien las tareas operativas sobre el terreno. Las obras planificadas para este tramo de 2,3 kilómetros consisten en la distribución y compactación de una base estabilizada.

Una vez concluidos esos trabajos, se colocará una nueva carpeta asfáltica. Se espera que la obra se ejecute en un plazo de entre los 50 y 55 días. No obstante, las autoridades advirtieron que este plazo podría extenderse si se registran temperaturas extremadamente bajas, dado que las condiciones climáticas adversas impiden la correcta aplicación del material asfáltico.