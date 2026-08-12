Nubosidad variable y heladas parciales: de cuánto será la máxima este jueves en Mendoza

Desde Contingencias Climáticas anticipan una jornada un poco más agradable, aunque la mínima será de apenas 2 ºC.

El pronóstico anticipa para este jueves 13 de agosto una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura en Mendoza, además de heladas parciales en algunas zonas de la provincia. La mínima esperada es de 2 ºC, en tanto que la máxima llegaría a 15 ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: ingreso de viento leve del este desde las 14 hasta las 21 principalmente en el Valle de Uco y la zona Sur de la provincia.

ingreso de viento leve del este desde las 14 hasta las 21 principalmente en el Valle de Uco y la zona Sur de la provincia. Nubosidad: el llano amanecerá despejado. A partir de las 13 se espera nubosidad en todo el llano provincial. Desde aproximadamente las 17, la zona Este y el Valle de Uco se despejarán, mientras que la nubosidad se mantendrá en la zona Sur.

el llano amanecerá despejado. A partir de las 13 se espera nubosidad en todo el llano provincial. Desde aproximadamente las 17, la zona Este y el Valle de Uco se despejarán, mientras que la nubosidad se mantendrá en la zona Sur. Alta Montaña: se espera cielo despejado durante las primeras horas, condición que se mantendrá hasta el mediodía. Desde entonces, se espera nubosidad generalizada y nuevamente precipitaciones débiles a moderadas desde las 18 en el sector Sur de la Alta Montaña. La situación de los pasos internacionales Sistema Integrado Cristo Redentor: Cerrado hasta nuevo aviso.

Paso Pehuenche: Cerrado. Pronóstico para los próximos días en Mendoza Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el viernes estará parcialmente nublado y continuarán las nevadas débiles en cordillera. El sábado se mantendría agradable, con una máxima cercana a los 16 ºC .