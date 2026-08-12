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Nubosidad variable y heladas parciales: de cuánto será la máxima este jueves en Mendoza

Desde Contingencias Climáticas anticipan una jornada un poco más agradable, aunque la mínima será de apenas 2 ºC.

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Cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza.&nbsp;

Cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

El pronóstico anticipa para este jueves 13 de agosto una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura en Mendoza, además de heladas parciales en algunas zonas de la provincia. La mínima esperada es de 2 ºC, en tanto que la máxima llegaría a 15 ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza

  • Viento: ingreso de viento leve del este desde las 14 hasta las 21 principalmente en el Valle de Uco y la zona Sur de la provincia.
  • Nubosidad: el llano amanecerá despejado. A partir de las 13 se espera nubosidad en todo el llano provincial. Desde aproximadamente las 17, la zona Este y el Valle de Uco se despejarán, mientras que la nubosidad se mantendrá en la zona Sur.
  • Alta Montaña: se espera cielo despejado durante las primeras horas, condición que se mantendrá hasta el mediodía. Desde entonces, se espera nubosidad generalizada y nuevamente precipitaciones débiles a moderadas desde las 18 en el sector Sur de la Alta Montaña.

La situación de los pasos internacionales

  • Sistema Integrado Cristo Redentor: Cerrado hasta nuevo aviso.
  • Paso Pehuenche: Cerrado.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, el viernes estará parcialmente nublado y continuarán las nevadas débiles en cordillera. El sábado se mantendría agradable, con una máxima cercana a los 16 ºC .

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

En cambio el domingo se anticipa una jornada mayormente nublada y fría, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. La mínima sería de 5 ºC y la máxima de 12 ºC.

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