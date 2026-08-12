Buenos Aires seguirá con cielo gris y lloviznas: cuándo mejora el tiempo

El tiempo continuará estable pero gris en Buenos Aires durante los próximos días, con un escenario dominado por la humedad, la nubosidad y algunas lluvias o lloviznas aisladas. La situación responde a la presencia de un área de alta presión que mantiene bloqueado el ingreso de nuevas masas de aire.

Durante este miércoles ya se registraron precipitaciones débiles y aisladas en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para las próximas jornadas, las condiciones seguirán siendo similares.

En ese marco, se espera que durante el jueves continúe el cielo mayormente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires. También existe la posibilidad de lluvias ligeras o lloviznas pasajeras, aunque no se esperan precipitaciones de gran intensidad. El viento del este seguirá aportando humedad y contribuirá a mantener un ambiente fresco y con escasa amplitud térmica.

El viernes presentará un panorama prácticamente similar. La nubosidad seguirá predominando y podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, con pocos momentos de sol. De esta manera, serán jornadas con pocas variaciones y una sensación de tiempo invernal persistente.

El fin de semana largo tampoco comenzará con una mejora marcada. Para el sábado y el domingo se prevé la continuidad de la abundante nubosidad, humedad y posibilidad de lluvias o lloviznas aisladas. Sin embargo, hacia el cierre del período podría comenzar a observarse un cambio gradual en las condiciones.

La principal diferencia estará en que las temperaturas mostrarán una leve recuperación respecto de los días anteriores, aunque la presencia de nubes limitará el ingreso de radiación solar.

El cambio más notorio aparece en los pronósticos para el lunes 17 de agosto. Los modelos meteorológicos anticipan una modificación gradual de la circulación atmosférica que permitiría la aparición de períodos más prolongados de sol y una mayor estabilidad.

De todos modos, todavía podrían persistir algunos intervalos nubosos. Además, el ingreso nuevamente del viento del sur podría provocar un descenso posterior de las condiciones térmicas y devolver al área características más propias del invierno.

Un patrón que también afecta a otras provincias

El escenario de humedad y nubosidad no se limita a Buenos Aires. Buena parte del centro del país atravesará los próximos días bajo un patrón marcado por la humedad y la nubosidad, aunque con distinta intensidad de las precipitaciones según la región.

En Córdoba, el ingreso de humedad provocará lluvias, lloviznas, neblinas y bancos de niebla desde las primeras horas del jueves, con condiciones inestables que podrían mantenerse hasta el sábado al mediodía.

En Santa Fe, en tanto, también continuará el cielo cubierto y la posibilidad de precipitaciones aisladas durante jueves, viernes y sábado. Además, entre el domingo y el miércoles de la próxima semana no se descarta la formación de algunas tormentas aisladas.

Patagonia, con menos nieve

En la Patagonia, las nevadas comenzarán a perder intensidad, según anticipa el organismo nacional. Desde el jueves, la lluvia comenzará a ganar terreno frente a la nieve en buena parte de la zona cordillerana. En Bariloche y San Martín de los Andes, por ejemplo, predominarán progresivamente las precipitaciones líquidas, mientras que la nieve y el agua-nieve quedarán más concentradas en sectores elevados.

Para el viernes se espera además la aproximación de una nueva baja presión desde el océano Pacífico, que favorecerá otro período de precipitaciones sobre el norte de la Patagonia.

El sistema provocará un incremento de la nubosidad y lluvias en sectores cordilleranos, especialmente en Bariloche, San Martín de los Andes y Esquel. A diferencia de los últimos episodios, esta perturbación no estaría acompañada por una masa de aire especialmente fría, por lo que la lluvia tendrá mayor protagonismo que la nieve.