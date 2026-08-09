Crisis con Brasil: el embajador argentino Daniel Raimondi regresó a Buenos Aires y se reunirá con Pablo Quirno

El diplomático argentino Daniel Raimondi abandonó la embajada en Brasilia este mediodía y mantendrá una reunión clave con el canciller Pablo Quirno.

En medio de una creciente tensión en las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil, el embajador argentino en el país vecino, Daniel Raimondi, retornó este mediodía a Buenos Aires tras dejar la sede diplomática en Brasilia. Su llegada a la capital argentina se produce en el marco del conflicto político y diplomático que atraviesa el vínculo entre los gobiernos del presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Apenas arribado al país, Raimondi tiene prevista una reunión de urgencia en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno para analizar la situación estratégica, los pasos a seguir en la agenda común y el impacto institucional del distanciamiento entre las administraciones.

Reunión clave en la Cancillería argentina El regreso del representante diplomático refleja el punto más crítico de la relación entre ambas naciones socias del Mercosur. Durante el encuentro con Quirno, se espera que el embajador presente un informe detallado sobre el clima político en la capital brasileña y el estado de los canales de diálogo formal entre los dos gobiernos.

N/A Fuentes oficiales señalan que el encuentro servirá para redefinir la posición de la diplomacia argentina frente a las recientes declaraciones y desacuerdos que congelaron las conversaciones bilaterales al más alto nivel.

Tensión diplomática entre los gobiernos de Milei y Lula da Silva El distanciamiento entre los jefes de Estado ha generado preocupación en sectores comerciales y diplomáticos de la región, dado el peso económico de la alianza estratégica entre Buenos Aires y Brasilia. La falta de contacto directo entre Milei y Lula da Silva ha derivado en una serie de desencuentros que hoy comprometen la coordinación geopolítica en el bloque regional.