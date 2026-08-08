Crisis diplomática con Brasil: las cámaras del Valle de Uco se sumaron al pedido de diálogo

El vínculo entre Argentina y Brasil atraviesa un momento difícil luego de los dichos de Javier Milei y las posterior decisión del gobierno brasileño de retirar al embajador . Es por ello que las cámaras del Valle de Uco se sumaron al pedido de restablecer el diálogo entre ambos países para evitar consecuencias en el ámbito comercial.

En ese marco, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT); la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción de San Carlos (CTCP); y la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo de Tupungato (CAICT) emitieron un comunicado conjunto en donde manifestaron su preocupación por la situación diplomática actual entre ambos países.

En el mensaje, las agrupaciones señalaron que la tensión institucional entre ambos países “genera incertidumbre para el comercio, las inversiones y el desarrollo de las economías regionales”. A su vez, afirmaron que Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y uno de los principales destinos de las exportaciones mendocinas.

“En el caso del Valle de Uco, esta relación adquiere una importancia estratégica, ya que gran parte de los productos que distinguen a nuestra región - como vinos ajo, frutas frescas, frutos secos, conservas, mosto y otros alimentos con valor agregado- encuentran en el mercado brasileño uno de sus principales destinos comerciales”, expresaron las entidades en su conjunto.

Los dichos de Milei y las decisiones de Lula tensaron el vínculo entre Argentina y Brasil.

Al contexto desafiante, las entidades sumaron que cualquier deterioro de las relaciones incrementa la incertidumbre y puede afectar la planificación de inversiones, la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los existentes, por lo que alientan tanto a la Cancillería Argentina como a la Embajada de Brasil a fortalecer el diálogo y restablecer los canales diplomáticos.

“Creemos que el desarrollo económico se construye con previsibilidad, diálogo y apertura de mercados. Las economías regionales necesitan estabilidad institucional para continuar invirtiendo, produciendo y generando empleo”, concluyeron las cámaras.

Las cámaras del Valle de Uco pidieron restablecer el diálogo entre Argentina y Brasil.

La FEM había mostrado su preocupación por la relación entre Argentina y Brasil

La Federación Económica de Mendoza también manifestó días atrás su preocupación por lo ocurrido en las relaciones bilaterales entre ambos países. La entidad presidida por Santiago Laugero dejó en claro que “la institucionalidad y el comercio exterior deben estar por encima de las diferencias ideológicas”.

“Las diferencias políticas o ideológicas forman parte del debate democrático y son legítimas en toda sociedad. Sin embargo, entendemos que esas diferencias no deben trasladarse al plano de las relaciones bilaterales entre los Estados, especialmente cuando de ellas dependen el comercio, las inversiones, el empleo y el desarrollo de nuestras economías regionales”, manifestaron desde la FEM.