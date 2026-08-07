En medio de la crisis con Brasil, se conoció la fuerte baja del déficit comercial

En medio de la crisis diplomática que sostienen los gobiernos de Brasil y la Argentina , con el retiro de embajadores por pedido del gobierno de Lula Da Silva, la consultora ABECEB dio a conocer el resultado del comercio bilateral entre ambos paises que registró en julio un déficit de US$ 262 millones para la Argentina, un resultado que, si bien mantiene el déficit , representa una mejora significativa frente al rojo de US$ 559 millones registrado en el mismo mes de 2025.

Aunque el conflicto difícilmente afecte los negocios entre ambos países en el corto plazo, se nota claramente un enfriamiento de las relaciones comeciales con una clara disminución de las compras argentinas a Brasil.

El intercambio comercial entre ambos países alcanzó los US$ 2.569 millones durante julio, lo que representó una contracción interanual del 7%. En los primeros siete meses del año, el déficit acumulado se ubicó en US$ 1.255 millones, muy por debajo de los US$ 3.506 millones registrados en igual período de 2025.

Las importaciones sumaron US$ 1.416 millones, un 14,8% menos que un año atrás, acumulando nueve meses consecutivos de caídas interanuales. En el período enero-julio, el descenso alcanzó el 18,3%.

El sector automotor concentró prácticamente toda la baja. Las compras de vehículos de pasajeros cayeron 36,7%, mientras que las de vehículos de carretera retrocedieron 58,2%. También disminuyeron las importaciones de autopartes y de vehículos destinados al transporte de mercancías. En conjunto, estos rubros redujeron las compras en aproximadamente US$ 282 millones respecto de julio de 2025, un monto incluso superior a la baja total de las importaciones.

Las importaciones de energía eléctrica, en cambio, crecieron de manera excepcional debido al incremento de la demanda durante la ola polar que afectó al país en julio. También aumentaron las compras de carne bovina, productos químicos, fertilizantes y mineral de hierro.

Por el lado de las exportaciones, Argentina vendió a Brasil bienes por US$ 1.153 millones, un incremento interanual de 4,6%, consolidando la recuperación observada desde marzo luego de un primer trimestre negativo. En el acumulado de los primeros siete meses del año, las exportaciones crecieron 3,7%.

Al igual que ocurrió con las importaciones, el complejo automotor fue el principal impulsor de las ventas externas. Los envíos de vehículos para transporte de mercancías aumentaron 24,1%, mientras que las exportaciones de automóviles de pasajeros crecieron 23,2%. En conjunto, los principales rubros automotrices aportaron un incremento cercano a US$ 54 millones, explicando prácticamente la totalidad del crecimiento de las exportaciones hacia Brasil.

Los productos lácteos incrementaron sus exportaciones impulsados por las ventas de queso y otros derivados, mientras que el complejo cerealero registró una caída, atribuida principalmente a cuestiones vinculadas con el calendario de embarques y la composición de la demanda brasileña. En materia energética, crecieron las exportaciones de fuel oil, aunque la fuerte reducción de los envíos de petróleo crudo provocó un retroceso neto del sector respecto de julio del año pasado.

De cara a los próximos meses, ABECEB proyecta que el déficit comercial bilateral cierre 2026 en torno a los US$ 2.300 millones, menos de la mitad del registrado durante 2025.