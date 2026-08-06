Una low cost sumó vuelos desde Argentina a Brasil: cuánto salen

Una low cost confirmó nuevos vuelos desde una provincia hacia Florianópolis. Los precios y las fechas a tener en cuenta.

La aerolínea ultra low cost JetSmart confirmó que sumó nuevos vuelos directos a Brasil. El mismo saldrá desde la provincia de Córdoba y tendrá como destino final la conocida ciudad de Florianópolis, en el vecino país. Es la segunda ruta que une la capital cordobesa con Brasil.

Los pasajes con precio promocional, ya disponibles en jetsmart.com, parten desde $263.800 (USD 175) por tramo, con tasas e impuestos incluidos.

"JetSMART, la aerolínea ultra low cost con la flota más joven de Sudamérica, anunció hoy el lanzamiento de su vuelo directo a Florianópolis desde la ciudad de Córdoba, el segundo entre la capital cordobesa y Brasil junto con Río de Janeiro", confirmaron en un comunicado oficial.

Fechas y precios de los vuelos a Brasil Desde hoy se abre la venta para esta ruta estacional que comenzará a operar el miércoles 12 de diciembre de este año hasta Semana Santa incluida.

En esu plan de incorporación de aeronaves, la compañía presentó su sexta nueva ruta de este año, la segunda con destino a Brasil y la tercera internacional. La flota local pasará a contar con 17 aviones en octubre y proyecta llegar a 23 en la temporada estival, destacando la inclusión de 10 modelos Airbus A321 de 240 asientos cada uno.