Se viene el Travel Sale 2026: cuándo es y cómo conseguir ofertas en vuelos, hoteles y paquetes

El Travel Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y llega con descuentos y ofertas en vuelos , hoteles, paquetes turísticos y distintas opciones de financiación. El evento se realizará durante la última semana de agosto y será una oportunidad clave para garantizar las próximas vacaciones.

Según confirmó la página oficial del Travel Sale, el evento se llevará a cabo desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de agosto y contará con promociones especiales de empresas vinculadas al turismo.

El Travel Sale ofrece descuentos y promociones en vuelos, hoteles y paquetes turísticos.

Durante esos días, los usuarios podrán acceder a ofertas en:

Las aerolíneas, agencias y empresas participantes publicarán sus propuestas durante el evento a través del sitio oficial de Travel Sale.

Para aprovechar las promociones y evitar comprar descuentos que no sean realmente convenientes, se recomienda tener en cuenta los siguientes puntos:

Comparar los precios antes del evento: revisar cuánto costaban los vuelos y paquetes en los días previos permite saber si la promoción es real.

Crear alertas de precios: configurar avisos para destinos y fechas aproximadas ayuda a detectar cuándo baja el valor de un pasaje.

Buscar distintos destinos: pueden aparecer ofertas clave en lugares que no estaban dentro del plan original.

Comparar aeropuertos de salida y llegada: en algunos casos, salir desde aeropuertos cercanos o incluso desde países limítrofes puede aumentar el ahorro.

Qué tener en cuenta antes de comprar un viaje en Travel Sale

Además de comparar precios, es importante revisar las condiciones de cada promoción, especialmente las formas de pago, las fechas disponibles y las restricciones de cada oferta.

Durante el evento, algunas aerolíneas y agencias suelen ofrecer cuotas sin interés para vuelos nacionales, además de otras alternativas como pago con tarjeta, transferencia bancaria o combinaciones con distintos medios de pago.

También recomiendan actuar rápido ante una buena oportunidad, ya que las promociones más convenientes suelen tener cupos limitados o pueden agotarse en poco tiempo.

Qué aerolíneas y agencias participarán del Travel Sale 2026

La lista de las empresas que participan y las promociones disponibles se conocerán a través del sitio oficial del Travel Sale.

Para acceder antes a las ofertas, también se puede utilizar aplicaciones de búsqueda de vuelos y seguir los canales oficiales de las agencias y aerolíneas durante el evento.