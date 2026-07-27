Vuelos cancelados y desviados en el aeropuerto de Mendoza: los motivos

Algunos vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos, mientras que otros dos fueron cancelados en la mañana del lunes.

Este lunes se registraron desvíos y vuelos cancelados en el aeropuerto de Mendoza.

Al menos dos vuelos fueron desviados y otros dos fueron cancelados en la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. Los inconvenientes registrados se deben a las fuertes ráfagas de viento Zonda en altura que obligaron a las autoridades aeronáuticas a modificar las operaciones.

Ante este escenario, dos vuelos de la compañía aérea Latam - uno proveniente de Córdoba y otro de Lima - sufrieron desvíos hasta que mejoraran las condiciones. Finalmente, pasadas las 8 de la mañana, el tránsito quedó normalizado.

Dos vuelos fueron cancelados por las fuertes ráfagas de viento Zonda. Por su parte, otros dos vuelos fueron cancelados por las fuertes ráfagas de viento. El primero de la compañía JetSmart, que debía partir a las 7.32 con destino a Aeroparque. El segundo de Latam, que tenía fecha de despegue a las 7.35 hacia Lima.

De acuerdo con la página oficial de Aeropuertos Argentina, para lo que resta de la mañana los vuelos se encuentran en horario. De todas maneras, se aconseja a quienes deban viajar consultar el estado de los vuelos mientras persistan las condiciones adversas generados por el viento Zonda.

Continúa la alerta por viento Zonda Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por viento Zonda en la zona precordillerana de Las Heras y Luján de Cuyo. En estos sectores, las velocidades oscilarán entre los 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.