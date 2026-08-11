Por qué recomiendan frotar un limón en el parabrisas del auto cuando hay heladas
Un sencillo truco con limón previene la escarcha en el parabrisas y evita complicaciones durante las heladas.
Frente a las bajas temperaturas, un método casero comenzó a sumar adeptos entre los automovilistas: frotar medio limón sobre el parabrisas para prevenir la formación de escarcha en el cristal. La técnica es sencilla y hay que pasar la fruta cortada por la superficie.
Limón contra las heladas
La idea es pasar medio limón por el exterior del vidrio al anochecer, justo antes de que caiga la helada. La clave radica en el ácido cítrico del limón, un componente natural con propiedades limpiadoras que reduce la adherencia de la humedad en el cristal y dificulta que las gotas de agua terminen congelándose durante las horas más frías.
Para lograr el efecto deseado, el tratamiento debe aplicarse como medida preventiva antes de que bajen los termómetros, y no cuando la capa de hielo ya está asentada.
Si la ola de frío se prolonga por varias jornadas, la aplicación debe repetirse cada noche.
Dado que existen otras opciones domésticas populares, estas son algunas de las más comunes para combatir el congelamiento. Una alternativa es mezclar una parte de alcohol con dos de agua. Al tener un punto de congelación inferior al del agua pura, evita la acumulación de escarcha.
También la cebolla cortada, aplicada de la misma manera sobre el cristal la noche anterior, actúa como una barrera preventiva contra la helada. Además, se puede deslizar suavemente una bolsa hermética con agua tibia ayuda a retirar el hielo en cuestión de segundos de forma progresiva.
Al manipular cítricos o sustancias ácidas cerca del vehículo, conviene tener precaución para evitar el contacto directo con la pintura o las gomas del parabrisas, enjuagando los bordes en caso de goteo accidental.