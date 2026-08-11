Por qué recomiendan frotar un limón en el parabrisas del auto cuando hay heladas

Un sencillo truco con limón previene la escarcha en el parabrisas y evita complicaciones durante las heladas.

Frente a las bajas temperaturas, un método casero comenzó a sumar adeptos entre los automovilistas: frotar medio limón sobre el parabrisas para prevenir la formación de escarcha en el cristal. La técnica es sencilla y hay que pasar la fruta cortada por la superficie.

Limón contra las heladas La idea es pasar medio limón por el exterior del vidrio al anochecer, justo antes de que caiga la helada. La clave radica en el ácido cítrico del limón, un componente natural con propiedades limpiadoras que reduce la adherencia de la humedad en el cristal y dificulta que las gotas de agua terminen congelándose durante las horas más frías.

La alternativa con limón para que no se congele el cristal. Para lograr el efecto deseado, el tratamiento debe aplicarse como medida preventiva antes de que bajen los termómetros, y no cuando la capa de hielo ya está asentada.

Si la ola de frío se prolonga por varias jornadas, la aplicación debe repetirse cada noche.

Dado que existen otras opciones domésticas populares, estas son algunas de las más comunes para combatir el congelamiento. Una alternativa es mezclar una parte de alcohol con dos de agua. Al tener un punto de congelación inferior al del agua pura, evita la acumulación de escarcha.