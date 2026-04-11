Un camión cargado de pollos congelados volcó en Neuquén y los vecinos se llevaron el cargamento

El hecho se registró durante la mañana de este sábado en Neuquén. El dueño de la empresa autorizó a los vecinos a llevarse el cargamento debido a que había perdido la cadena de frío no podría venderlo.

El camión quedó atravesado sobre calle Pérez Novella, a la altura del Parque de los Dinosaurios, en Neuquén.

Un camión que transportaba pollos congelados volcó en Neuquén y los vecinos de la zona, autorizados por la empresa y la policía tomaron el cargamento. Desde la empresa habían informado que, al perder la cadena de frío no podían vender el producto.

Según el portal Rio Negro, el hecho se registró minutos antes de las 9:30 cuando el conductor perdió el domino del rodado, que quedó atravesado sobre calle Pérez Novella, a la altura del Parque de los Dinosaurios, en Neuquén.

El vehículo quedó atravesado sobre la calzada, provocando demoras en el tránsito. Ante esta situación vecinos de la zona se aproximaron al camión para llevarse la mercadería esparcida sobre el pavimento. En ese sentido, cabe destacar que el dueño de la empresa les permitió llevarse los pollos, ya que no podría venderlos debido a que perdieron la cadena de frío.

Según reportes policiales, no se registraron disturbios entre quienes intentaban llevarse el botín. En cuanto al conductor del camión, se encuentra sin lesiones y el dosaje de alcohol en sangre le dio negativo.