Video: así saquearon las botellas de aceite de oliva del camión que volcó en la ruta 40

Un camionero brasileño protagonizó un aparatoso choque y vuelco en la Ruta 40 de Mendoza el último viernes y, en las últimas horas, se viralizaron las imágenes de cómo fue el saqueo de las botellas de aceite de oliva que se transportaban.

Una influencer compartió un video en redes sociales qué muestra la desesperación de las personas que transitaban en el lugar para llevarse la mercadería.

"Dale, manoteá", se logra escuchar en el medio del caos. "No entiendo qué es, pero vamos a agarrar. Nos vamos con aceite de oliva, había un montón de productos", dice la joven.

Un camionero brasileño protagonizó un aparatoso accidente la tarde del viernes sobre la Ruta 40, en Luján de Cuyo. El transportista impactó contra otro camión estacionado al costado del camino y luego volcó su semirremolque sobre la banquina. Pese a eso, resultó ileso y no hubo heridos de ningún tipo.

La información policial señaló que alrededor de las 16.30 las autoridades tomaron conocimiento sobre un siniestro vial frente a la estación de servicio YPF de Perdriel, donde funciona una playa de camiones.

Las fuentes agregaron que, por ese sector, circulaba un camión Scania, conducido por un hombre de nacionalidad brasileña, en dirección al norte. Aparentemente, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, que iba en el mismo sentido, hizo una maniobra para pasar a otro vehículo y terminó encerrando al transportista.

Ante esa situación, el chofer giró hacia la banquina para evitar el impacto, pero terminó colisionando contra un camión Volvo que estaba estacionado en ese lugar. A raíz de eso, se produjo el vuelco del semirremolque del rodado al mando del camionero brasileño.