Un vuelco de camión en General Paz provocó caos y largas demoras

El vuelco del camión ocurrió en la General Paz a la altura de Acceso Norte, en Saavedra. El conductor sufrió heridas leves y hubo cortes y caos vehicular.

Un camión de gran porte protagonizó un vuelco este jueves sobre la avenida General Paz, a la altura de Goyeneche y Acceso Norte. Foto: X de @bagliettoc

Un camión de gran porte protagonizó un vuelco este viernes sobre la avenida General Paz, a la altura de Goyeneche y Acceso Norte, en sentido hacia el Río de la Plata, y provocó un fuerte caos vehicular en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió en la denominada curva de tránsito pesado y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona de Saavedra. Personal del SAME asistió al conductor del vehículo, un hombre de 43 años, quien presentó lesiones leves y no requirió traslado de gravedad.

Demoras tras el vuelco Como consecuencia del vuelco, las autoridades dispusieron el cierre total de la curva destinada al tránsito pesado, mientras que los vehículos livianos fueron desviados por caminos alternativos.

Las demoras se extendieron durante algunas horas y afectaron tanto a la avenida General Paz como a la autopista Panamericana, donde se registraron largas filas y circulación colapsada.