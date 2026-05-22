Un carpintero fue denunciado por su madre, enfrentó a policías y cayó armado en una persecución por los techos

El hombre fue denunciado por mostrarse armado y causar problemas en la casa de su madre, en Las Heras. Intentó escapar por los techos, pero fue detenido.

El carpintero detenido con un arma de fuego tras ser denunciado por su madre en Las Heras.

Un carpintero de 28 años fue detenido la madrugada del jueves tras ser denunciado por su madre en Las Heras. Al parecer, el hombre protagonizó un altercado en la casa de su progenitora. Tras eso, confrontó a policías y protagonizó una persecución por los techos de las casas. Terminó tras las rejas y le secuestraron un arma de fuego.

El episodio tuvo su inicio minutos antes de la medianoche del citado día cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fue desplazado hasta la manzana H del barrio Dorrego, debido a que un sujeto que portaba un arma estaba provocando problemas.

Los uniformados llegaron hasta el lugar y entrevistaron a una mujer, de 47 años, quien les relató que llamó a la línea de emergencias 911 por un conflicto con su hijo, quien se encontraba armado. En ese mismo momento, observaron al sospechoso, quien se encontraba a bordo de una moto y llevaba un morral sobre el pecho.

El sujeto confrontó a los policías acelerándo su vehículo, mostrándose amenazante. Por eso, los efectivos le dieron la voz de alto policía, provocando que soltara la moto y saliera corriendo hacia el interior de la casa de su madre, cerrando la puerta de ingreso para obstaculizar el ingreso de los funcionarios.

Persecución por los techos y detención Con autorización de la madre del causante, el personal de la UEP ingresó a la vivienda para detenerlo, pero lo perdieron de vista cuando el sospechoso ganó los techos de las propiedades contigüas. Seguidamente, uno de los efectivos subió para perseguirlo y pudo darle alcance sobre unas de las casas de esa cuadra.