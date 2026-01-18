Choque y vuelco frente a la Casa Rosada: tres personas resultaron heridas
Un choque seguido de vuelco ocurrió este domingo por la mañana frente a la Casa Rosada, en el Microcentro porteño.
Un violento choque seguido de vuelco se registró este domingo por la mañana frente a la Casa Rosada, en pleno Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, y provocó heridas en tres personas. El siniestro vial ocurrió en la intersección de la Avenida Leandro N. Alem y la Avenida Rivadavia, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.
Cómo se produjo el accidente frente a la Casa Rosada
Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a un Peugeot 208 y a un automóvil Fiat, que a raíz del impacto terminó volcado sobre la calzada. Por el choque, se activó un importante operativo de emergencia en el lugar.
Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes asistieron a los heridos. De acuerdo al parte oficial, las personas lesionadas son dos hombres y una mujer.
Uno de los pacientes fue atendido en el lugar del accidente, mientras que los otros dos debieron ser trasladados al Hospital Penna para una mejor evaluación y tratamiento médico. Afortunadamente, ninguno de ellos presentaría heridas de gravedad, según indicaron fuentes sanitarias.
Hasta el momento, no trascendieron las identidades de los involucrados ni se informaron las causas que originaron el choque. Personal policial trabaja en la investigación del siniestro y en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para determinar cómo se produjo el impacto.