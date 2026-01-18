Incautaron droga en micros de la barra de Independiente Rivadavia

Gendarmería Nacional secuestró estupefacientes en un control en Arco Desaguadero, cuando los hinchas de Independiente Rivadavia viajaban para el encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires.

Gendarmería Nacional secuestró estupefacientes en colectivos en los que viajaba la hinchada de Independiente Rivadavia tras un operativo del Programa Tribuna Segura.

Este domingo, Gendarmería Nacional incautó drogas en colectivos de la barra de Independiente Rivadavia, durante un operativo del Programa Tribuna Segura en el contexto del partido de Copa Argentina entre la Lepra y Estudiantes de Buenos Aires.

Los controles fueron dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional a la altura del Arco Desaguadero. El encuentro entre el Azul y el "Pincha" de Caseros está programado para las 19, por los 32avos del torneo en el que salió campeón el equipo mendocino a fines de 2025.

Al registrar el interior de los vehículos, el personal de Gendarmería junto a la asistencia de canes antinarcóticos encontraron estupefacientes en dos de los buses.

En total, se secuestraron 29,9 gramos de cocaína y 103,7 gramos de marihuana. Tras esto, la fuerza de seguridad dio intervención a la Fiscalía Federal de Mendoza.

Por esto, el Ministerio de Seguridad aplicará a los hinchas que viajaban en los micros la restricción de concurrencia a todo tipo de evento deportivo.