"La previa de la Lepra me dejó en shock", confesó el influencer venezolano Morgan Mirabal

El influencer venezolano Morgan Mirabal, quedó impactado por el color y la pasión en el Malvinas Argentinas y elogió la fiesta azul de la Lepra mendocina.

El reconocido creador de contenido Morgan Mirabal, habló sobre su primera experiencia en una cancha del interior argentino y no ocultó su sorpresa por la pasión vivida en Independiente Rivadavia vs River Plate: “La previa de la Lepra me dejó en shock”, dijo mientras compartía fotos y videos de las tribunas del Estadio Malvinas Argentinas, vibrantes y colmadas de color.

Mirabal, influencer de origen venezolano que vive en Argentina desde hace varios años y se especializa en documentar cultura, viajes y fútbol local, relató que lo que más lo impactó fue la energía y el amor con el que se vive el partido. A diferencia de sus recorridos por otras canchas del país, esta fue su primera vez en Mendoza y quedó fascinado por cómo las tribunas de la Lepra se convirtieron en protagonistas del espectáculo.

Morgan Mirabal quedó impactado con la fiesta de la Lepra en el Malvinas Morgan Mirabal “Yo siempre amé el fútbol, pero la pasión que vi en las tribunas, el canto, la fiesta y cómo vive la previa esta hinchada… no lo había sentido así. Fue una experiencia que me dejó realmente en shock”, comentó el creador, que suele compartir sus impresiones a través de videos y fotos en sus redes sociales, donde suma una importante comunidad interesada en conocer más del deporte y la cultura argentina.