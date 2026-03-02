Empate entre Independiente Rivadavia y River Plate: un tiempo para ilusionarse y otro para el olvido

Independiente Rivadavia fue superior en el inicio, River Plate lo igualó con jerarquía y el 1-1 terminó reflejando un duelo intenso y repartido.

River y la Lepra en la noche del Malvinas Argentinas,

Por una nueva fecha del Torneo Apertura, el 1 a 1 entre Independiente Rivadavia y River Plate dejó sensaciones divididas, pero una conclusión clara: cada uno fue dueño de un tiempo y el empate terminó siendo justo.

La Lepra jugó un muy buen primer tiempo. Fue intensa, ordenada, con decisión para ir a buscar el partido y con personalidad para plantarse ante un rival de jerarquía. El premio llegó con un verdadero golazo de Ríos, una definición que encendió al Malvinas Argentinas y que reflejaba lo que pasaba en la cancha: Independiente era más.

El golazo de Ríos para el 1-0 de Independiente Rivadavia River, en esa primera mitad, no encontraba herramientas punzantes. Tenía la pelota por momentos, pero sin profundidad ni sorpresa. No generaba peligro real y parecía incómodo ante un equipo mendocino que lo presionaba y lo obligaba a equivocarse.

Pero en el fútbol, un segundo de distracción puede cambiarlo todo. En una jugada aislada, con más jerarquía que elaboración, River encontró el empate a través de Montiel. La acción generó dudas por una posible posición adelantada, pero tras la revisión quedó claro que estaba habilitado. Gol válido y 1 a 1 en un trámite que, hasta ahí, favorecía claramente al local.

El gol de Montiel para el empate de River En el complemento el partido cambió. Independiente se contagió de la imprecisión de River, cayó en la misma duda y ya no logró imponer la ventaja futbolística que sí había mostrado en el primer tiempo. El juego se emparejó, se hizo más cortado, más friccionado, menos claro.